«Вброс и клевета»: Адвокат Джигана отреагировал на историю о райдере с кетамином и марихуаной
Экс-музыкант Джигана заявил о «наркорайдере» рэпера, его адвокат это опровергает
Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
Бывший член команды Джигана утверждает, что минимум с 2019 года рэпер якобы требовал перед выступлениями марихуану и кетамин. Его заявление приводит Mash.
По словам источника телеграм-канала, в гримёрке исполнителя якобы должны были находиться по 10 граммов кетамина и марихуаны — веществ, которые оказывают на сознание диаметрально противоположные эффекты и могут стать причиной психозов. Если это условие не выполнялось, артист, как утверждает бывший сотрудник, мог отказаться выходить на сцену.
Тот же собеседник связал употребление веществ с инцидентом на концерте в Одессе в 2019 году. Ранее он рассказывал Mash, что во время конфликта Джиган устроил погром в гримёрке и откусил часть уха своему менеджеру. Сам пострадавший детали произошедшего журналистам не раскрыл, лишь косвенно подтвердив сам инцидент.
Адвокат артиста Сергей Жорин в беседе с Super назвал эту информацию «вбросом и клеветой» и категорически отверг сообщения о существовании у артиста подобного райдера. По его мнению, появление таких публикаций сейчас может быть неслучайным.
«Это, конечно же, очередной вброс и клевета. Ответ очевиден [что кому-то это выгодно]. А кому это выгодно — тоже очевидно», — заявил адвокат.
Ранее Life.ru сообщал, что Оксана Самойлова готовит иск об ограничении родительских прав Джигана после сообщений об инциденте в их доме. Напомним, что это происходит на фоне утверждений о том, что летом рэпер якобы устроил стрельбу по обслуживающему персоналу и несколько часов удерживал сотрудников в доме. Сам Джиган, действительно находящийся в рехабе, отверг эти обвинения и заявил, что в тот момент снимал ролик.
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