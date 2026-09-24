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Регион
Опубликовано 24 сентября, 13:06

«Вброс и клевета»: Адвокат Джигана отреагировал на историю о райдере с кетамином и марихуаной

Экс-музыкант Джигана заявил о «наркорайдере» рэпера, его адвокат это опровергает

Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Бывший член команды Джигана утверждает, что минимум с 2019 года рэпер якобы требовал перед выступлениями марихуану и кетамин. Его заявление приводит Mash.

По словам источника телеграм-канала, в гримёрке исполнителя якобы должны были находиться по 10 граммов кетамина и марихуаны — веществ, которые оказывают на сознание диаметрально противоположные эффекты и могут стать причиной психозов. Если это условие не выполнялось, артист, как утверждает бывший сотрудник, мог отказаться выходить на сцену.

Тот же собеседник связал употребление веществ с инцидентом на концерте в Одессе в 2019 году. Ранее он рассказывал Mash, что во время конфликта Джиган устроил погром в гримёрке и откусил часть уха своему менеджеру. Сам пострадавший детали произошедшего журналистам не раскрыл, лишь косвенно подтвердив сам инцидент.

Адвокат артиста Сергей Жорин в беседе с Super назвал эту информацию «вбросом и клеветой» и категорически отверг сообщения о существовании у артиста подобного райдера. По его мнению, появление таких публикаций сейчас может быть неслучайным.

«Это, конечно же, очередной вброс и клевета. Ответ очевиден [что кому-то это выгодно]. А кому это выгодно — тоже очевидно», — заявил адвокат.

Сайга, заложники и ухо менеджера: что Джиган потерял после развода и как зарабатывает на рехаб
Сайга, заложники и ухо менеджера: что Джиган потерял после развода и как зарабатывает на рехаб

Ранее Life.ru сообщал, что Оксана Самойлова готовит иск об ограничении родительских прав Джигана после сообщений об инциденте в их доме. Напомним, что это происходит на фоне утверждений о том, что летом рэпер якобы устроил стрельбу по обслуживающему персоналу и несколько часов удерживал сотрудников в доме. Сам Джиган, действительно находящийся в рехабе, отверг эти обвинения и заявил, что в тот момент снимал ролик.

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Юрий Лысенко
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