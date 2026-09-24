«Вброс и клевета»: Адвокат Джигана отреагировал на историю о райдере с кетамином и марихуаной

Бывший член команды Джигана утверждает, что минимум с 2019 года рэпер якобы требовал перед выступлениями марихуану и кетамин. Его заявление приводит Mash.

По словам источника телеграм-канала, в гримёрке исполнителя якобы должны были находиться по 10 граммов кетамина и марихуаны — веществ, которые оказывают на сознание диаметрально противоположные эффекты и могут стать причиной психозов. Если это условие не выполнялось, артист, как утверждает бывший сотрудник, мог отказаться выходить на сцену.

Тот же собеседник связал употребление веществ с инцидентом на концерте в Одессе в 2019 году. Ранее он рассказывал Mash, что во время конфликта Джиган устроил погром в гримёрке и откусил часть уха своему менеджеру. Сам пострадавший детали произошедшего журналистам не раскрыл, лишь косвенно подтвердив сам инцидент.

Адвокат артиста Сергей Жорин в беседе с Super назвал эту информацию «вбросом и клеветой» и категорически отверг сообщения о существовании у артиста подобного райдера. По его мнению, появление таких публикаций сейчас может быть неслучайным.

«Это, конечно же, очередной вброс и клевета. Ответ очевиден [что кому-то это выгодно]. А кому это выгодно — тоже очевидно», — заявил адвокат.