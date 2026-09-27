«Мама, он убьёт нас»: Самойлова показала сообщения дочери во время ЧП с Джиганом

Оксана Самойлова показала переписку со старшей дочерью Ариелой, которую та вела с матерью во время семейного конфликта с рэпером Джиганом. Сообщения блогер продемонстрировала в интервью Ксении Собчак.

В переписке дочь обратилась к матери с просьбой о помощи и рассказала о происходящем дома. Самойлова в ответ пыталась успокоить ребёнка и советовала сохранять спокойствие.

«Мама, мы умрём! <...> Быстрее, пожалуйста. Пусть эту <...> посадят», — писала дочь Самойловой.

Самойлова пыталась успокоить дочь и предложила детям делать вид, будто они готовятся к Шабату, поскольку разговоры на эту тему, по её словам, могли отвлечь Джигана и снизить напряжение. Однако позднее Ариела вновь стала просить о помощи.

«Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю. Попроси, чтобы кто-то приехал. Он идёт стрелять в нас. Я тебя очень сильно люблю. Пожалуйста. Пожалуйста. Умоляю. Мама. Он убьёт нас», — говорится в сообщениях дочери Самойловой.

Блогер заявила, что после этого вызвала полицию. По её словам, Джигана в итоге обезвредили, а находившиеся в доме дети и сотрудники смогли выйти.

Скандал вокруг Джигана разгорелся после сообщений о событиях в ночь с 3 на 4 июля в его подмосковном доме. По данным СМИ, рэпер открыл стрельбу и около десяти часов удерживал сотрудников дома, в то время как дети прятались и просили Оксану Самойлову о помощи. МВД начало проверку информации о стрельбе, при этом заявлений в органы никто не подавал. Сам Джиган отвергает опубликованную версию, называя её провокацией, и утверждает, что разошедшиеся кадры были связаны со съёмками. После инцидента артист оказался в реабилитационном центре в Израиле. На фоне скандала Самойлова рассказала и о более ранних эпизодах: по её словам, в 2022 году Джиган направлял на неё пистолет и стрелял по стенам и потолку. 24 сентября блогер обратилась в суд с требованием определить место жительства несовершеннолетних детей с ней и ограничить Джигана в родительских правах.