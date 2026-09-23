МВД проверяет сообщения о стрельбе Джигана по охранникам

МВД начало проверку после публикаций о предполагаемой стрельбе рэпера Джигана по охранникам в его доме в Подмосковье. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, правоохранители намерены установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям артиста. При этом предполагаемые пострадавшие заявлений на Джигана не подавали.

Ранее СМИ сообщили, что инцидент якобы произошёл в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном посёлке «Шато Соверен». По этой версии, рэпер открыл огонь по сотрудникам дома, а один из охранников получил ранения.

Сам Джиган отрицает опубликованную версию. Он заявил, что сообщения о стрельбе являются «провокацией», а видео, разошедшееся в Сети, было снято для музыкального сниппета. Сейчас артист находится в реабилитационном центре в Израиле. Он сам подтверждал сам факт лечения.

Ранее Life.ru писал, что юрист Людмила Айвар перечислила статьи УК РФ, которые теоретически могут проверяться правоохранителями, если описанные СМИ обстоятельства подтвердятся. Среди них она называла угрозу убийством, применение оружия и возможное незаконное удержание людей. При этом юрист отдельно подчёркивала, что окончательная квалификация зависит от фактических обстоятельств и доказательств. Сам Джиган свою причастность к описываемой стрельбе отрицает.