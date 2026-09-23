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Регион
Опубликовано 23 сентября, 12:11

МВД проверяет сообщения о стрельбе Джигана по охранникам

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

МВД начало проверку после публикаций о предполагаемой стрельбе рэпера Джигана по охранникам в его доме в Подмосковье. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, правоохранители намерены установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям артиста. При этом предполагаемые пострадавшие заявлений на Джигана не подавали.

Ранее СМИ сообщили, что инцидент якобы произошёл в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном посёлке «Шато Соверен». По этой версии, рэпер открыл огонь по сотрудникам дома, а один из охранников получил ранения.

Сам Джиган отрицает опубликованную версию. Он заявил, что сообщения о стрельбе являются «провокацией», а видео, разошедшееся в Сети, было снято для музыкального сниппета. Сейчас артист находится в реабилитационном центре в Израиле. Он сам подтверждал сам факт лечения.

Видео стрельбы Джигана в собственном доме слили из-за долга
Видео стрельбы Джигана в собственном доме слили из-за долга

Ранее Life.ru писал, что юрист Людмила Айвар перечислила статьи УК РФ, которые теоретически могут проверяться правоохранителями, если описанные СМИ обстоятельства подтвердятся. Среди них она называла угрозу убийством, применение оружия и возможное незаконное удержание людей. При этом юрист отдельно подчёркивала, что окончательная квалификация зависит от фактических обстоятельств и доказательств. Сам Джиган свою причастность к описываемой стрельбе отрицает.

Больше новостей о звёздах шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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