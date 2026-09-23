Видео стрельбы Джигана в собственном доме слили из-за долга

Причиной публикации видео стрельбы в доме рэпера Джигана стал его долг перед одним из сотрудников. Как сообщает kp.ru, исполнитель не рассчитался с работником, и запись попала в Сеть спустя два с половиной месяца после ЧП.

По данным издания, события произошли ещё в июле в подмосковном особняке музыканта. Журналисты утверждают, что Джиган стрелял в домашний персонал, пока его дети почти десять часов прятались в шкафах.

Сам артист отверг такую версию и объяснил появившиеся кадры съёмками для нового трека. Публикации о нападении он связал с действиями недоброжелателей. Сейчас исполнитель находится в реабилитационном центре.