Видео стрельбы Джигана в собственном доме слили из-за долга
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Причиной публикации видео стрельбы в доме рэпера Джигана стал его долг перед одним из сотрудников. Как сообщает kp.ru, исполнитель не рассчитался с работником, и запись попала в Сеть спустя два с половиной месяца после ЧП.
По данным издания, события произошли ещё в июле в подмосковном особняке музыканта. Журналисты утверждают, что Джиган стрелял в домашний персонал, пока его дети почти десять часов прятались в шкафах.
Сам артист отверг такую версию и объяснил появившиеся кадры съёмками для нового трека. Публикации о нападении он связал с действиями недоброжелателей. Сейчас исполнитель находится в реабилитационном центре.
Ранее журналисты выяснили, что Джиган расстрелял персонал у себя дома при детях и 10 часов держал их заложниках. После ЧП рэпер укатил в израильский рехаб за ₽2 млн. Он уже вышел на связь из рехаба и объяснился за «расстрел прислуги». Кроме того, всплыл конфликт Джигана с менеджером.
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