«Яд вколю — никто не поймёт»: Самойлова раскрыла пугающие детали брака с Джиганом

Оксана Самойлова заявила, что во время одного из конфликтов в 2022 году Джиган направил на неё пистолет, а затем начал стрелять по стенам и потолку дома. Об этом блогер рассказала в интервью Ксении Собчак, объясняя, почему, по её словам, ей было сложно окончательно уйти от рэпера.

Самойлова утверждает, что в момент произошедшего Джиган находился в изменённом состоянии, а в доме были дети. Их, по её словам, пришлось срочно вывести и спрятать. Следы от выстрелов позднее заделали, а младшим детям объяснили повреждения тем, что в дом якобы пытались проникнуть грабители.

В интервью также прозвучала история о другой предполагаемой угрозе. Собчак рассказала, что Джиган якобы обсуждал вариант незаметно причинить бывшей жене вред: «Просто подойду, иголкой уколю, яд вколю — никто не поймет». Самойлова сказала, что знала об этих словах и воспринимала их серьёзно.

Именно публичность, по словам блогера, помогла ей довести расставание до конца. Самойлова объяснила, что прежние попытки уйти заканчивались давлением на чувство вины и разговорами о том, что именно она «разрушает семью». Реалити-шоу, где происходящее фиксировали камеры, она назвала способом не отступить от решения.

При этом Самойлова призналась, что долгое время молчала о поведении бывшего мужа, поскольку жалела его и воспринимала происходящее через призму зависимости.

«Мне по-человечески очень жаль его», — сказала она.

Своими воспоминаниями в интервью поделилась и бывшая повар семьи. Она утверждает, что Джиган мог вести себя агрессивно с персоналом и жёстко обращаться с сыном Давидом. Эти заявления также являются рассказом бывшей сотрудницы и независимо не подтверждены.

Сам Джиган ранее отвергал обвинения в угрозах в адрес Самойловой и детей. После публикаций о другом предполагаемом инциденте со стрельбой рэпер также заявил, что история искажена, а происходящее назвал «информационной артиллерийской подготовкой» перед судом.