«Мама нас бросила»: Няня раскрыла, что Джиган говорил детям об Оксане Самойловой

Джиган пытался настроить собственных детей против Оксаны Самойловой, убеждая их, что мать оставила семью. С таким заявлением выступила няня звёздной пары Светлана, рассказавшая о поведении рэпера в интервью Ксении Собчак.

По словам женщины, музыкант показывал детям шуточные видеоролики с участием их мамы. При этом он говорил, что Оксана их бросила. Светлана считает, что подобными действиями Джиган пытался сформировать у наследников негативное отношение к Самойловой.

«Он настраивал Давида против мамы. Оксана могла что-то говорить в шуточной форме, а он это показывал детям и говорил «Вот, посмотрите, ваша мама нас бросила», — рассказала Светлана.

Ранее Life.ru сообщал, что Оксана Самойлова объяснила, почему годами пыталась сохранить брак с Джиганом. Блогерша призналась, что ей долго было трудно отстаивать собственные интересы и решиться на расставание.