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Регион
Опубликовано 26 сентября, 12:43

«Мама нас бросила»: Няня раскрыла, что Джиган говорил детям об Оксане Самойловой

Няня детей Самойловой заявила, что Джиган настраивал их против матери

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamgeegun

Джиган пытался настроить собственных детей против Оксаны Самойловой, убеждая их, что мать оставила семью. С таким заявлением выступила няня звёздной пары Светлана, рассказавшая о поведении рэпера в интервью Ксении Собчак.

По словам женщины, музыкант показывал детям шуточные видеоролики с участием их мамы. При этом он говорил, что Оксана их бросила. Светлана считает, что подобными действиями Джиган пытался сформировать у наследников негативное отношение к Самойловой.

«Он настраивал Давида против мамы. Оксана могла что-то говорить в шуточной форме, а он это показывал детям и говорил «Вот, посмотрите, ваша мама нас бросила», — рассказала Светлана.

Самойлова призналась, что должна была развестись с Джиганом ещё в 2020 году
Самойлова призналась, что должна была развестись с Джиганом ещё в 2020 году

Ранее Life.ru сообщал, что Оксана Самойлова объяснила, почему годами пыталась сохранить брак с Джиганом. Блогерша призналась, что ей долго было трудно отстаивать собственные интересы и решиться на расставание.

В апреле 2026 года суд официально расторг брак супругов после 13 лет совместной жизни. В ходе разбирательства стороны также заключили мировое соглашение о разделе имущества. А в сентябре Джиган опубликовал созданное искусственным интеллектом семейное фото с бывшей женой и детьми.

Больше новостей о звёздных разводах, семейных скандалах и жизни знаменитостей — в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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