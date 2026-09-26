«Мама нас бросила»: Няня раскрыла, что Джиган говорил детям об Оксане Самойловой
Няня детей Самойловой заявила, что Джиган настраивал их против матери
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Джиган пытался настроить собственных детей против Оксаны Самойловой, убеждая их, что мать оставила семью. С таким заявлением выступила няня звёздной пары Светлана, рассказавшая о поведении рэпера в интервью Ксении Собчак.
По словам женщины, музыкант показывал детям шуточные видеоролики с участием их мамы. При этом он говорил, что Оксана их бросила. Светлана считает, что подобными действиями Джиган пытался сформировать у наследников негативное отношение к Самойловой.
«Он настраивал Давида против мамы. Оксана могла что-то говорить в шуточной форме, а он это показывал детям и говорил «Вот, посмотрите, ваша мама нас бросила», — рассказала Светлана.
Ранее Life.ru сообщал, что Оксана Самойлова объяснила, почему годами пыталась сохранить брак с Джиганом. Блогерша призналась, что ей долго было трудно отстаивать собственные интересы и решиться на расставание.
В апреле 2026 года суд официально расторг брак супругов после 13 лет совместной жизни. В ходе разбирательства стороны также заключили мировое соглашение о разделе имущества. А в сентябре Джиган опубликовал созданное искусственным интеллектом семейное фото с бывшей женой и детьми.
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