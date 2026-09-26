Самойлова призналась, что должна была развестись с Джиганом ещё в 2020 году

Оксана Самойлова призналась, что жалеет о решении сохранить брак с Джиганом в 2020 году. В интервью Ксении Собчак блогерша рассказала, что потратила ещё пять-шесть лет на попытки восстановить разрушенные отношения, хотя уже тогда понимала, что больше не доверяет мужу.

По словам модели, в тот период она вернулась из США с новорождённым ребёнком и находилась в эмоционально истощённом состоянии. Муж и близкие убеждали её не разрушать семью, а внутренних сил противостоять давлению у неё не осталось. Несмотря на желание расстаться, Самойлова решила дать рэперу ещё один шанс.

«Я должна была вообще развестись в 2020 году. Сейчас понимаю, что эти пять-шесть лет были абсолютно лишними. Я пыталась как-то ещё срастить, простить, приспособиться», — призналась блогерша.

Последней попыткой спасти отношения для неё стало семейное реалити-шоу. Подготовка к проекту заняла около двух лет, а контракт подписали ещё зимой, когда супруги планировали начать съёмки в феврале или марте. Однако производство стартовало лишь летом, когда Оксана уже приняла окончательное решение о расставании.

Отменять проект было поздно, поскольку съёмочная группа готовилась к работе полгода, а участникам выплатили гонорары. В результате создатели шоу решили показывать события такими, какими они развивались. При этом Джиган не знал, что развод станет частью реалити.

Самойлова подчеркнула, что само намерение разойтись не было для бывшего мужа неожиданностью. Она неоднократно обсуждала с ним эту тему наедине, без присутствия операторов, практически ежедневно признаваясь, что больше не может продолжать отношения.