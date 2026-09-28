Скандал с Джиганом не закрыт: Полиция продолжает проверку истории со стрельбой

Полиция Московской области продолжает проверять появившиеся в СМИ сообщения о стрельбе в подмосковном доме рэпера Джигана, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Проверка ещё идёт», — заявил собеседник агентства.

История получила огласку 23 сентября, хотя сам инцидент, по данным Telegram-канала Mash, произошёл ещё в ночь с 3 на 4 июля. Артист открыл стрельбу на территории своего дома в Подмосковье и около десяти часов удерживал сотрудников внутри. Один из работников получил ранения в руку и ногу.

Сам Джиган обвинения отвергает. Он заявил, что опубликованные кадры были сделаны якобы во время съёмок сниппета для нового трека, а сообщения о стрельбе назвал провокацией. Адвокат артиста Сергей Жорин также утверждает, что сведения об угрозах и стрельбе не соответствуют действительности.

На фоне скандала развивается и семейный спор артиста. Бывшая жена Джигана Оксана Самойлова обратилась в суд с требованием определить место жительства их несовершеннолетних детей с матерью и ограничить рэпера в родительских правах. Сам Джиган рассчитывает, что эти требования удовлетворены не будут.

Таким образом, спустя несколько дней после начала проверки окончательная правовая оценка истории пока не дана.