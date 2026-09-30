Монике Беллуччи — 62: как менялась актриса от «Малены» до наших дней Оглавление Коротко о Монике Беллуччи Биография: из Умбрии в модели и кино Фильмы с Моникой Беллуччи: главные роли Моника Беллуччи в молодости Личная жизнь: Клаудио Карлос Бассо, Венсан Кассель, Тим Бёртон Дочери Дева и Леони Где сейчас Моника Беллуччи и чем занимается в 2026 году Часто задаваемые вопросы 30 сентября Монике Беллуччи исполняется 62 года. Главные фильмы, фото в молодости и сейчас, муж и дочери, роман с Тимом Бёртоном и новые роли. Монике Беллуччи — 62 года: биография, фильмы, личная жизнь и главные факты об актрисе. Обложка © Getty Images / Mustafa Yalcin/Anadolu

30 сентября Монике Беллуччи исполняется 62 года. Итальянская актриса и модель встречает день рождения с новыми работами, поскольку в 2026 году фильм с её участием вошёл в основную конкурсную программу Каннского фестиваля. Life.ru рассказывает о её пути в кино, главных ролях, семье и проектах, которые продолжают её карьеру.

Коротко о Монике Беллуччи

Моника Беллуччи: биография, карьера и личная жизнь актрисы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Биография: из Умбрии в модели и кино

Моника Беллуччи в фильме «Дракула» 1992 года: как актриса работала за пределами Италии? Фото © Getty Images / frederic meylan/Sygma

После школы Моника Беллуччи поступила на юридический факультет Университета Перуджи. Модельная работа поначалу помогала оплачивать учёбу. Однако съёмки стали занимать всё больше времени, и постепенно подработка, которая должна была помогать оплачивать учёбу, превратилась в самостоятельную профессию. В конце 1980-х Беллуччи переехала в Милан и начала сотрудничать с Elite Model Management. В биографиях этот поворот обычно относят к 1988 году. За Миланом последовали работа в Париже и Нью-Йорке, рекламные кампании и съёмки для журналов. Учёбу в университете она оставила, сделав выбор в пользу модельной карьеры.

Одной из первых работ стал телевизионный проект Дино Ризи «Жизнь с детьми» — Vita coi figli, вышедший на итальянском телевидении в 1991 году. В том же году появилась «Лотерея» Франческо Лаудадио. А в 1992 году Франсис Форд Коппола пригласил актрису в «Дракулу». Беллуччи сыграла одну из невест графа: небольшую роль в масштабной постановке с Гэри Олдманом, Вайноной Райдер и Киану Ривзом. До «Матрицы», в которой она снова окажется на одной площадке с Ривзом, оставалось больше десяти лет. Следующий важный этап связан с Францией. В «Квартире» Жиля Мимуни, вышедшей в 1996 году, Беллуччи получила роль Лизы. Фильм принёс ей номинацию на премию «Сезар» как самой многообещающей актрисе.

Фильмы с Моникой Беллуччи: главные роли

Лучшие фильмы с Моникой Беллуччи: от 1992 года до 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В фильмографии Беллуччи соседствуют камерные драмы, комедии, фантастика и большие студийные проекты. Даже внутри одного десятилетия она могла перейти от истории об одиночестве к комиксу, а затем — к религиозной драме. Однако «Малена» стала одной из работ, с которыми имя актрисы связано особенно прочно. Торнаторе рассказывает о женщине в сицилийском городке во время Второй мировой войны, показывая её через восприятие подростка и окружающих. О ней говорят, за неё придумывают историю, её судят. Сама героиня при этом произносит сравнительно немного. Беллуччи приходится передавать происходящее паузами, движением и реакцией на чужое внимание.

В «Астериксе и Обеликсе: Миссия Клеопатра» актриса работает уже с совершенно другой интонацией. Её героиня отдаёт распоряжения и участвует в комедии, построенной на преувеличениях и игре с историческими представлениями. Выпущенная в том же 2002 году «Необратимость» Гаспара Ноэ относится к тяжёлому драматическому кино и рассчитана на взрослую аудиторию. Эти две работы хорошо показывают, насколько далеко друг от друга могли находиться её роли. В 2015 году Беллуччи сыграла Лючию Скиарру в «007: Спектр». На момент съёмок ей было 50 лет. Подробнее об этом повороте и других героинях франшизы Life.ru рассказывал в материале о том, как девушки Бонда бросили вызов агенту 007.

Моника Беллуччи в молодости













Фотографии разных лет помогают увидеть, как менялась профессиональная жизнь Моники Беллуччи. В начале 1990-х — первые киноработы после модельных съёмок. В 2000-х — героини фильмов, благодаря которым её узнали далеко за пределами Италии. Позднее к ним добавились бондиана, сериалы и новые роли у режиссёров разных поколений. А какая роль актрисы вам запомнилась больше всего? Пишите в комментариях.

Личная жизнь: Клаудио Карлос Бассо, Венсан Кассель, Тим Бёртон

Личная жизнь Моники Беллуччи: Клаудио Карлос Бассо и Венсан Кассель. Фото © Getty Images / Pool BENAINOUS/DUCLOS/Gamma-Rapho

Первым мужем Моники Беллуччи был фотограф Клаудио Карлос Бассо. Они поженились в 1990 году, когда её модельная карьера уже развивалась. Этот брак оказался недолгим. Однако сведения о точной дате развода в биографических источниках расходятся. А с Венсаном Касселем Беллуччи познакомилась во время работы над «Квартирой». Картина вышла в 1996 году, а в 1999-м актёры поженились. Их совместная история продолжалась и на экране. Супруги играли в «Добермане» (1997), «Необратимости» (2002) и «Тайных агентах» (2004). Для публики это была пара, которую можно было видеть и на фестивалях, и в совершенно разных по жанру фильмах. Но в 2013 году супруги объявили о расставании. Беллуччи и Кассель прожили в браке четырнадцать лет и стали родителями двух дочерей.

Личная жизнь актрисы Моники Беллуччи: отношения с Тимом Бёртоном, мужья и дети. Фото © Getty Images / Daniele Venturelli/WireImage

Позднее внимание прессы привлекли отношения Беллуччи с Тимом Бёртоном. Слухи о романе появились в 2023 году, хотя сближение пары связывали с фестивалем «Люмьер» в Лионе осенью 2022-го. Летом 2023 года актриса подтвердила отношения. Впоследствии личную историю дополнила совместная работа. Тогда Беллуччи сыграла Делорес в картине Бёртона «Битлджус Битлджус». Но в сентябре 2025 года стало известно о расставании пары. В совместном заявлении они подчеркнули уважение и заботу друг о друге. Беллуччи и Бёртон не сообщали о заключении брака, поэтому называть режиссёра её бывшим мужем некорректно.

Дочери Дева и Леони

Дева Кассель и Моника Беллуччи: совместная обложка Vogue Italia 2021 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ devacassel

Старшая дочь Беллуччи, Дева Кассель, родилась в 2004 году. Её публичная карьера началась в модной индустрии: рекламные кампании, журнальные съёмки и показы. Дева сотрудничала с Dolce & Gabbana, а в 2024 году стала амбассадором модного и косметического направлений Dior. Одной из заметных совместных работ матери и дочери стала обложка июльского номера Vogue Italia за 2021 год. Снимал их фотограф Паоло Роверси. А младшая дочь актрисы родилась в 2010 году.

Где сейчас Моника Беллуччи и чем занимается в 2026 году

Какие фильмы с Моникой Беллуччи вышли в 2026 году: премьеры и участие в Каннах. Фото © Getty Images / Alessandro Levati

К осени 2026 года Беллуччи продолжает работать в кино. Один из подтверждённых новых проектов — Histoires de la nuit Леа Мизюс, экранизация романа Лорана Мовинье. В англоязычном каталоге Каннского фестиваля картина называется The Birthday Party, а в ранних публикациях встречается вариант Night Stories. Фильм участвовал в основном конкурсе Канн-2026 и 16 сентября вышел во французский прокат.

Беллуччи играет Кристину, итальянскую художницу, живущую по соседству с семьёй главных героев. Празднование дня рождения оборачивается вторжением незнакомцев, а прошлое персонажей становится частью напряжённого действия. В актёрском составе также Хафсия Эрзи, Бастьен Буйон и Бенуа Мажимель. Для Беллуччи это возвращение к французскому драматическому кино, которое занимает значительное место в её карьере.

Другой фильм Кантемира Балагова — «Варенье из бабочек» открыл «Двухнедельник режиссёров» в Каннах в мае 2026 года. В центре истории — подросток из черкесской семьи в американском Ньюарке, его отношения с отцом и взросление. Однако участие Беллуччи пока что нельзя подтвердить, поскольку её имя отсутствует в опубликованном фестивальном пресс-ките.





Важной работой последних лет остаётся и «Мария Каллас: письма и воспоминания». Постановку создал Том Вольф на основе писем и воспоминаний певицы. Премьера с Беллуччи состоялась в Париже в 2019 году. В спектакле она читала тексты Каллас, позволяя услышать за знаменитым именем личную историю. Постановка существовала на французском, итальянском и английском языках, а гастроли стали основой документального фильма Тома Вольфа и Янниса Димолитсаса.

Жизнь и работа Беллуччи много лет связаны с Францией и Италией. Однако съёмки и фестивали предполагают поездки, поэтому последнее публичное появление не позволяет судить о её постоянном месте жительства. Новые публикации об актрисе собраны в разделе «Моника Беллуччи» на Life.ru.

Часто задаваемые вопросы

Моника Беллуччи сегодня: чем занимается актриса и в каких проектах снимается? Фото © Getty Images / JB Lacroix

Сколько лет Монике Беллуччи? 30 сентября 2026 года Монике Беллуччи исполняется 62 года. Она родилась 30 сентября 1964 года.

30 сентября 2026 года Монике Беллуччи исполняется 62 года. Она родилась 30 сентября 1964 года. Кто муж Моники Беллуччи? Беллуччи была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актёром Венсаном Касселем. Брак с Касселем продолжался с 1999 по 2013 год. Тим Бёртон был её партнёром, а не супругом; о расставании они объявили в сентябре 2025 года. Подтверждённых сведений о новом браке на момент подготовки материала нет.

Беллуччи была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актёром Венсаном Касселем. Брак с Касселем продолжался с 1999 по 2013 год. Тим Бёртон был её партнёром, а не супругом; о расставании они объявили в сентябре 2025 года. Подтверждённых сведений о новом браке на момент подготовки материала нет. Сколько детей у Моники Беллуччи? У актрисы две дочери от Венсана Касселя — Дева и Леони. Сведения о годах их рождения приведены в справке в начале статьи.

Где сейчас Моника Беллуччи? Она продолжает международную актёрскую карьеру. В 2026 году в конкурсе Каннского фестиваля участвовал фильм Леа Мизюс Histoires de la nuit с её участием. Точное текущее местонахождение актрисы по публичным данным устанавливать нельзя.

Она продолжает международную актёрскую карьеру. В 2026 году в конкурсе Каннского фестиваля участвовал фильм Леа Мизюс Histoires de la nuit с её участием. Точное текущее местонахождение актрисы по публичным данным устанавливать нельзя. Какой рост у Моники Беллуччи? IMDb указывает 171 см. В других биографических и модельных карточках встречается 175 см, поэтому эти сведения требуют уточнения и не должны подаваться как бесспорно установленный параметр.

IMDb указывает 171 см. В других биографических и модельных карточках встречается 175 см, поэтому эти сведения требуют уточнения и не должны подаваться как бесспорно установленный параметр. В каких фильмах снималась Моника Беллуччи? Среди её известных работ — «Квартира» (1996), «Малена» (2000), «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» (2002), две части «Матрицы» (2003), «Страсти Христовы» (2004), «007: Спектр» (2015) и «Битлджус Битлджус» (2024). Она также появилась в третьем сезоне «Твин Пикса» (2017).

Вот так Моника Беллуччи продолжает выбирать разные роли и оставаться заметной фигурой европейского кино. А какая её работа запомнилась вам больше всего? «Малена», «Матрица», «Астерикс и Обеликс», «007: Спектр» или другая? Пишите в комментариях. А если вам интересны истории актрис, чья жизнь после славы пошла совсем по другому пути, прочитайте материал Life.ru о Брижит Бардо и её уходе из кино.

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Авторы Софья Кузнецова