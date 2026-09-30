Монике Беллуччи — 62: как менялась актриса от «Малены» до наших дней
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30 сентября Монике Беллуччи исполняется 62 года. Главные фильмы, фото в молодости и сейчас, муж и дочери, роман с Тимом Бёртоном и новые роли.
Монике Беллуччи — 62 года: биография, фильмы, личная жизнь и главные факты об актрисе. Обложка © Getty Images / Mustafa Yalcin/Anadolu
30 сентября Монике Беллуччи исполняется 62 года. Итальянская актриса и модель встречает день рождения с новыми работами, поскольку в 2026 году фильм с её участием вошёл в основную конкурсную программу Каннского фестиваля. Life.ru рассказывает о её пути в кино, главных ролях, семье и проектах, которые продолжают её карьеру.
Коротко о Монике Беллуччи
Моника Беллуччи: биография, карьера и личная жизнь актрисы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Биография: из Умбрии в модели и кино
Моника Беллуччи в фильме «Дракула» 1992 года: как актриса работала за пределами Италии? Фото © Getty Images / frederic meylan/Sygma
После школы Моника Беллуччи поступила на юридический факультет Университета Перуджи. Модельная работа поначалу помогала оплачивать учёбу. Однако съёмки стали занимать всё больше времени, и постепенно подработка, которая должна была помогать оплачивать учёбу, превратилась в самостоятельную профессию. В конце 1980-х Беллуччи переехала в Милан и начала сотрудничать с Elite Model Management. В биографиях этот поворот обычно относят к 1988 году. За Миланом последовали работа в Париже и Нью-Йорке, рекламные кампании и съёмки для журналов. Учёбу в университете она оставила, сделав выбор в пользу модельной карьеры.
Одной из первых работ стал телевизионный проект Дино Ризи «Жизнь с детьми» — Vita coi figli, вышедший на итальянском телевидении в 1991 году. В том же году появилась «Лотерея» Франческо Лаудадио. А в 1992 году Франсис Форд Коппола пригласил актрису в «Дракулу». Беллуччи сыграла одну из невест графа: небольшую роль в масштабной постановке с Гэри Олдманом, Вайноной Райдер и Киану Ривзом. До «Матрицы», в которой она снова окажется на одной площадке с Ривзом, оставалось больше десяти лет. Следующий важный этап связан с Францией. В «Квартире» Жиля Мимуни, вышедшей в 1996 году, Беллуччи получила роль Лизы. Фильм принёс ей номинацию на премию «Сезар» как самой многообещающей актрисе.
Фильмы с Моникой Беллуччи: главные роли
Лучшие фильмы с Моникой Беллуччи: от 1992 года до 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В фильмографии Беллуччи соседствуют камерные драмы, комедии, фантастика и большие студийные проекты. Даже внутри одного десятилетия она могла перейти от истории об одиночестве к комиксу, а затем — к религиозной драме. Однако «Малена» стала одной из работ, с которыми имя актрисы связано особенно прочно. Торнаторе рассказывает о женщине в сицилийском городке во время Второй мировой войны, показывая её через восприятие подростка и окружающих. О ней говорят, за неё придумывают историю, её судят. Сама героиня при этом произносит сравнительно немного. Беллуччи приходится передавать происходящее паузами, движением и реакцией на чужое внимание.
В «Астериксе и Обеликсе: Миссия Клеопатра» актриса работает уже с совершенно другой интонацией. Её героиня отдаёт распоряжения и участвует в комедии, построенной на преувеличениях и игре с историческими представлениями. Выпущенная в том же 2002 году «Необратимость» Гаспара Ноэ относится к тяжёлому драматическому кино и рассчитана на взрослую аудиторию. Эти две работы хорошо показывают, насколько далеко друг от друга могли находиться её роли. В 2015 году Беллуччи сыграла Лючию Скиарру в «007: Спектр». На момент съёмок ей было 50 лет. Подробнее об этом повороте и других героинях франшизы Life.ru рассказывал в материале о том, как девушки Бонда бросили вызов агенту 007.
Моника Беллуччи в молодости
Фотографии разных лет помогают увидеть, как менялась профессиональная жизнь Моники Беллуччи. В начале 1990-х — первые киноработы после модельных съёмок. В 2000-х — героини фильмов, благодаря которым её узнали далеко за пределами Италии. Позднее к ним добавились бондиана, сериалы и новые роли у режиссёров разных поколений. А какая роль актрисы вам запомнилась больше всего? Пишите в комментариях.
Личная жизнь: Клаудио Карлос Бассо, Венсан Кассель, Тим Бёртон
Личная жизнь Моники Беллуччи: Клаудио Карлос Бассо и Венсан Кассель. Фото © Getty Images / Pool BENAINOUS/DUCLOS/Gamma-Rapho
Первым мужем Моники Беллуччи был фотограф Клаудио Карлос Бассо. Они поженились в 1990 году, когда её модельная карьера уже развивалась. Этот брак оказался недолгим. Однако сведения о точной дате развода в биографических источниках расходятся. А с Венсаном Касселем Беллуччи познакомилась во время работы над «Квартирой». Картина вышла в 1996 году, а в 1999-м актёры поженились. Их совместная история продолжалась и на экране. Супруги играли в «Добермане» (1997), «Необратимости» (2002) и «Тайных агентах» (2004). Для публики это была пара, которую можно было видеть и на фестивалях, и в совершенно разных по жанру фильмах. Но в 2013 году супруги объявили о расставании. Беллуччи и Кассель прожили в браке четырнадцать лет и стали родителями двух дочерей.
Личная жизнь актрисы Моники Беллуччи: отношения с Тимом Бёртоном, мужья и дети. Фото © Getty Images / Daniele Venturelli/WireImage
Позднее внимание прессы привлекли отношения Беллуччи с Тимом Бёртоном. Слухи о романе появились в 2023 году, хотя сближение пары связывали с фестивалем «Люмьер» в Лионе осенью 2022-го. Летом 2023 года актриса подтвердила отношения. Впоследствии личную историю дополнила совместная работа. Тогда Беллуччи сыграла Делорес в картине Бёртона «Битлджус Битлджус». Но в сентябре 2025 года стало известно о расставании пары. В совместном заявлении они подчеркнули уважение и заботу друг о друге. Беллуччи и Бёртон не сообщали о заключении брака, поэтому называть режиссёра её бывшим мужем некорректно.
Дочери Дева и Леони
Дева Кассель и Моника Беллуччи: совместная обложка Vogue Italia 2021 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ devacassel
Старшая дочь Беллуччи, Дева Кассель, родилась в 2004 году. Её публичная карьера началась в модной индустрии: рекламные кампании, журнальные съёмки и показы. Дева сотрудничала с Dolce & Gabbana, а в 2024 году стала амбассадором модного и косметического направлений Dior. Одной из заметных совместных работ матери и дочери стала обложка июльского номера Vogue Italia за 2021 год. Снимал их фотограф Паоло Роверси. А младшая дочь актрисы родилась в 2010 году.
Где сейчас Моника Беллуччи и чем занимается в 2026 году
Какие фильмы с Моникой Беллуччи вышли в 2026 году: премьеры и участие в Каннах. Фото © Getty Images / Alessandro Levati
К осени 2026 года Беллуччи продолжает работать в кино. Один из подтверждённых новых проектов — Histoires de la nuit Леа Мизюс, экранизация романа Лорана Мовинье. В англоязычном каталоге Каннского фестиваля картина называется The Birthday Party, а в ранних публикациях встречается вариант Night Stories. Фильм участвовал в основном конкурсе Канн-2026 и 16 сентября вышел во французский прокат.
Беллуччи играет Кристину, итальянскую художницу, живущую по соседству с семьёй главных героев. Празднование дня рождения оборачивается вторжением незнакомцев, а прошлое персонажей становится частью напряжённого действия. В актёрском составе также Хафсия Эрзи, Бастьен Буйон и Бенуа Мажимель. Для Беллуччи это возвращение к французскому драматическому кино, которое занимает значительное место в её карьере.
Другой фильм Кантемира Балагова — «Варенье из бабочек» открыл «Двухнедельник режиссёров» в Каннах в мае 2026 года. В центре истории — подросток из черкесской семьи в американском Ньюарке, его отношения с отцом и взросление. Однако участие Беллуччи пока что нельзя подтвердить, поскольку её имя отсутствует в опубликованном фестивальном пресс-ките.
Важной работой последних лет остаётся и «Мария Каллас: письма и воспоминания». Постановку создал Том Вольф на основе писем и воспоминаний певицы. Премьера с Беллуччи состоялась в Париже в 2019 году. В спектакле она читала тексты Каллас, позволяя услышать за знаменитым именем личную историю. Постановка существовала на французском, итальянском и английском языках, а гастроли стали основой документального фильма Тома Вольфа и Янниса Димолитсаса.
Жизнь и работа Беллуччи много лет связаны с Францией и Италией. Однако съёмки и фестивали предполагают поездки, поэтому последнее публичное появление не позволяет судить о её постоянном месте жительства. Новые публикации об актрисе собраны в разделе «Моника Беллуччи» на Life.ru.
Часто задаваемые вопросы
Моника Беллуччи сегодня: чем занимается актриса и в каких проектах снимается? Фото © Getty Images / JB Lacroix
- Сколько лет Монике Беллуччи? 30 сентября 2026 года Монике Беллуччи исполняется 62 года. Она родилась 30 сентября 1964 года.
- Кто муж Моники Беллуччи? Беллуччи была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актёром Венсаном Касселем. Брак с Касселем продолжался с 1999 по 2013 год. Тим Бёртон был её партнёром, а не супругом; о расставании они объявили в сентябре 2025 года. Подтверждённых сведений о новом браке на момент подготовки материала нет.
- Сколько детей у Моники Беллуччи? У актрисы две дочери от Венсана Касселя — Дева и Леони. Сведения о годах их рождения приведены в справке в начале статьи.
- Где сейчас Моника Беллуччи? Она продолжает международную актёрскую карьеру. В 2026 году в конкурсе Каннского фестиваля участвовал фильм Леа Мизюс Histoires de la nuit с её участием. Точное текущее местонахождение актрисы по публичным данным устанавливать нельзя.
- Какой рост у Моники Беллуччи? IMDb указывает 171 см. В других биографических и модельных карточках встречается 175 см, поэтому эти сведения требуют уточнения и не должны подаваться как бесспорно установленный параметр.
- В каких фильмах снималась Моника Беллуччи? Среди её известных работ — «Квартира» (1996), «Малена» (2000), «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» (2002), две части «Матрицы» (2003), «Страсти Христовы» (2004), «007: Спектр» (2015) и «Битлджус Битлджус» (2024). Она также появилась в третьем сезоне «Твин Пикса» (2017).
Вот так Моника Беллуччи продолжает выбирать разные роли и оставаться заметной фигурой европейского кино. А какая её работа запомнилась вам больше всего? «Малена», «Матрица», «Астерикс и Обеликс», «007: Спектр» или другая? Пишите в комментариях. А если вам интересны истории актрис, чья жизнь после славы пошла совсем по другому пути, прочитайте материал Life.ru о Брижит Бардо и её уходе из кино.
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