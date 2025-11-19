Не просто красотки: как девушки Бонда бросили вызов агенту 007 и победили Оглавление Первая девушка Бонда, которая шокировала мир Как Клодин Оже, не будучи актрисой, покорила Джеймса Бонда «Шовинистская свинья»: за что девушка Бонда Барбара Бах возненавидела агента 007 Софи Марсо — единственная девушка Бонда, ставшая его главным врагом Как Холли Берри затмила других девушек Бонда Единственная, кто бросил Бонда. Как Ева Грин изменила образ девушки 007 Как 50-летняя Моника Беллуччи бросила вызов стереотипам За что королева Великобритании получила титул «девушка Бонда» В ноябре родились сразу две девушки суперагента Джеймса Бонда — французская актриса Софи Марсо и её коллега с русскими корнями Ольга Куриленко. Life.ru собрал необычные факты о жизни и творчестве спутниц агента 007 разных времён. 18 ноября, 22:15 Джеймс Бонд и его спутницы с 60-х годов. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton_Ivanov, © «Доктор Ноу», «Умри, но не сейчас», «007: СПЕКТР»/ Kinopoisk

Первая девушка Бонда, которая шокировала мир

Рассказ о спутницах агента 007 невозможен без упоминания первой из них — Урсулы Андресс, сыгравшей в картине «Доктор Ноу» 1962 года. Её появление на экране произвело эффект разорвавшейся бомбы. В то время кинематограф был ещё достаточно консервативен: ничего откровеннее поцелуя.

Но белокурая девушка в бикини с прекрасной фигурой, нырявшая за ракушками, мгновенно стала эталоном красоты и знаменем сексуальной революции. Путь к этому для Урсулы Андресс трудно назвать простым. В 17-летнем возрасте она бежала из Швейцарии в Италию. Девушку с красивой фигурой сразу приметили, и она начала карьеру модели. Но вскоре Андресс решила, что хочет блистать не на подиуме, а на экране. Так она и стала первой девушкой агента 007 — Ханни Райдер. Спустя 40 лет после выхода «Доктора Ноу» белый купальник Урсулы Андресс был продан на аукционе за 35 тысяч фунтов. Сама актриса сейчас живёт то в Швейцарии, то в Риме — ей в марте будущего года исполнится 90 лет.

Первой девушкой Бонда стала Урсула Андресс. Фото © «Доктор Ноу», режиссёр Теренс Янг, сценаристы Ричард Мэйбаум, Джоанна Харвуд / Kinopoisk

Как Клодин Оже, не будучи актрисой, покорила Джеймса Бонда

Одной из самых красивых девушек агента 007 считается Клодин Оже, снявшаяся в фильме «Шаровая молния» 1965 года. В картине она сыграла любовницу оппонента главного героя Эмилио Ларго. Но Бонду удаётся доказать, что именно Ларго виновен в гибели родного брата девушки и тем самым привлечь её на свою сторону. Ну а дальше классика жанра — роман между ними.

Причём Оже до «Шаровой молнии» не имела за плечами богатого актёрского опыта. А девушкой Бонда она стала совершенно случайно. Дело в том, что эффектную девушку на пляже заметил сценарист картины и предложил той сняться в кино. Оже долго думать не стала и сразу ответила согласием.

После успеха в «Шаровой молнии» Клодин Оже продолжила актёрскую карьеру. Всего за свою жизнь она снялась практически в 80 фильмах и сериалах.

Клодин Оже стала девушкой агента 007 в «Шаровой молнии». Фото © «Шаровая молния», режиссёр Теренс Янг, сценаристы Ричард Мэйбаум, Джон Хопкинс, Джек Уиттингэм / Kinopoisk

«Шовинистская свинья»: за что девушка Бонда Барбара Бах возненавидела агента 007

Во время холодной войны на Западе не могли устоять перед соблазном включить в тот или иной фильм персонажа из России, который, как правило, был плохим парнем или агентом КГБ. Исключением не стал фильм «Шпион, который любил меня» 1977 года, где девушкой Бонда стала майор КГБ Анна Амасова в исполнении Барбары Бах.

На начальном этапе ей удалось перехитрить агента 007 и тем самым создать интригу в фильме, но в конечном итоге суровая русская девушка не может устоять перед Бондом, а он вновь спасает мир.

Сама актриса была не в восторге от картины, в которой снялась. В одном из интервью Барбара Бах назвала Джеймса Бонда «шовинистской свиньёй, который использует женщин в качестве живого щита для защиты от пуль».

Барбара Бах сыграла русскую девушку Бонда. Фото © «Шпион, который меня любил», режиссёр Льюис Гилберт, сценаристы Кристофер Вуд, Ричард Мэйбаум, Ян Флеминг / Kinopoisk

Софи Марсо — единственная девушка Бонда, ставшая его главным врагом

В картине «И целого мира мало» 1999 года Электра в исполнении Софи Марсо лишь прикидывается возлюбленной Бонда. На самом же деле она его главная антагонистка. Именно этим она и выделяется на фоне других красоток агента 007. Она не нуждается в любви, а стремится лишь защитить свои интересы. И завершается история тем, что Электра готовит покушение на Бонда, но в итоге сама же погибает от его рук.

Для самой Марсо роль спутницы Бонда не стала чем-то экстравагантным. На момент съёмок эпизода бондианы она имела большой опыт — в кино Софи начала сниматься в 14 лет, причем её первая роль в фильме «Бум» сразу стала звёздной. Она даже сыграла ту, о которой мечтает каждая актриса, — Анну Каренину. Марсо преуспела и как режиссёр, сняв самостоятельно четыре картины. Интересно, что она сама отказалась от награждения орденом Почётного легиона.

Софи Марсо в роли Электры — возлюбленной и противницы Бонда. Фото © «И целого мира мало», режиссёр Майкл Аптед, сценаристы Брюс Файрстин, Нил Пёрвис, Роберт Уэйд / Kinopoisk

Как Холли Берри затмила других девушек Бонда

Эффектное появление Холли Берри из моря в фильме «Умри, но не сейчас» 2002 года внешне напоминало схожий эпизод с Урсулой Андресс. Но, несмотря на «плагиат», зрители не только не разочаровались, но и восприняли девушку в оранжевом купальнике с восторгом.

Берри в роли Джинкс в этой картине восхищала не только своими внешними данными, но и хорошим владением боевыми искусствами. И конечно, такая многогранность актрисы не могла не обеспечить успех. Кроме того, сама Холли в год выхода ленты получила «Оскар», но за другой фильм — «Бал монстров». Далее она снималась в таких фильмах, как «Готика», «Люди икс: Последняя битва», и других. Причём 59-летняя актриса по-прежнему на плаву, в 2026 году выйдет в прокат фильм «Преступление 101».

Холли Берри пополнила ряды красавиц бондианы. Фото © «Умри, но не сейчас», режиссёр Ли Тамахори, сценаристы Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Ян Флеминг / Kinopoisk

Единственная, кто бросил Бонда. Как Ева Грин изменила образ девушки 007

Ева Грин, сыгравшая девушку Бонда Веспер Линд в картине «Казино «Рояль»» 2006 года, была, в отличие от других пассий агента 007, достаточно самостоятельной героиней и ни капли не меркла на фоне главного героя. Она даже бросает Бонда в картине, тем самым демонстрируя то, что она ни в чём ему не уступает.

Но изначально на роль девушки агента 007 рассматривались другие актрисы, в том числе Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон. Сама Ева Грин также не сразу согласилась сняться в картине, её пришлось уговаривать и позволить внести в образ больше самостоятельности. Она не хотела быть лишь жертвой, которую спасает агент 007, или просто красивой спутницей. И ей это удалось — девушка Бонда предстала в совершенно ином качестве и стала первой героиней бондианы, разбившей сердце суперагента. Именно Веспер Линд многие считают настоящей любовью Бонда.

Веспер Евы Грин стала девушкой Бонда, действительно разбившей его сердце. Фото © «Казино "Рояль"», режиссёр Мартин Кэмпбелл, сценаристы Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Пол Хаггис / Kinopoisk

Как 50-летняя Моника Беллуччи бросила вызов стереотипам

Самой зрелой спутницей Джеймса Бонда стала Моника Беллуччи, сыгравшая вдову итальянского мафиози в картине «007: Спектр» 2015 года Люсию Скиарру. Напомним, на тот момент актрисе было 50 лет, но, несмотря на возрастной разрыв с другими девушками Бонда, Беллуччи ни в чём не уступала им.

Моника утверждала, что её подобает именовать не девушкой, а женщиной Джеймса Бонда. Беллуччи сыграла блестяще, и актрису пригласили сняться в следующем фильме об агенте 007, но она ответила отказом.

Моника Беллуччи сыграла спутницу Бонда в 50 лет. Фото © «007: Спектр», режиссёр Сэм Мендес, сценаристы Джез Баттеруорт, Джон Логан, Нил Пёрвис / Kinopoisk

За что королева Великобритании получила титул «девушка Бонда»

Королева Великобритании Елизавета II была названа самой «незабываемой девушкой Бонда» при вручении премии BAFTA. Напомним, она снялась вместе с агентом 007 в ролике, посвящённом открытию Олимпиады в Лондоне 2012 года. Так монарх вошла в число девушек Джеймса Бонда.

Авторы Альмир Хабибуллин