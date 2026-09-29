За эту Москву его любили и ругали: 10 знаковых мест, которые оставила эпоха Лужкова

В Москве ожидается затяжное бабье лето с солнцем и температурой до +18 градусов. Самое время отправиться на прогулку и увидеть то, до чего раньше не доходили ноги, или внимательнее присмотреться к знакомым местам. Многие достопримечательности, без которых сегодня трудно представить столицу, появились или заметно изменились при Юрии Лужкове, возглавлявшем город с 1992 по 2010 год. Одни стали любимыми местами москвичей, другие вызвали жаркие споры. Life.ru рассказывает о десяти знаковых объектах эпохи и о том, какие истории скрываются за их привычным обликом.

Храм Христа Спасителя: как на месте бассейна снова появился собор

Храм Христа Спасителя: как при Юрии Лужкове восстанавливали знаменитый московский собор? Фото © Life.ru.

Окрестности храма Христа Спасителя за последнее столетие изменились до неузнаваемости. Ещё в конце 1920-х на противоположном берегу Москвы-реки отдыхали нудисты — об этом малоизвестном эпизоде столичной жизни рассказывал Life.ru. В 1931 году сам храм взорвали, а на его месте собирались возвести грандиозный Дворец Советов. Этот замысел так и не осуществили. Позднее здесь появился открытый бассейн «Москва».

Возвращение храма стало одним из крупнейших проектов 1990-х. В 1994 году московское правительство приняло решение о его воссоздании, а Лужков вместе с патриархом Алексием II участвовал в работе общественного наблюдательного совета. Великое освящение восстановленного собора состоялось 19 августа 2000 года. Нынешнее здание возвращает знакомый по дореволюционным изображениям силуэт, но построено уже с применением современных технологий. Поэтому перед нами воссозданный храм, а не сохранившийся памятник XIX века. Именно при Лужкове золотые купола вновь стали частью панорамы центра Москвы.

«Москва-Сити»: как началась история небоскрёбов

«Москва-Сити»: с чего началось строительство делового квартала и что успели возвести при Лужкове? Фото © Life.ru.

По стеклянным башням «Сити» Москву легко узнать даже без Кремля в кадре. Однако деловой квартал не возник за несколько лет и не был целиком построен при одном мэре. Его формирование растянулось на десятилетия, а первоначальная концепция заметно отличалась от того, что получилось. У истоков проекта стоял архитектор Борис Тхор. Одним из первых воплощённых объектов стал торгово-пешеходный мост «Багратион», открытый в 1997 году. В 2001-м завершили «Башню 2000» — первое введённое в эксплуатацию офисное здание комплекса. Оно стоит на противоположном от основной застройки берегу и соединяется с ней мостом. При Лужкове проект получил старт и первые высотные здания.

Манежная площадь: зачем торговый центр спрятали под землю

Манежная площадь: как подземный торговый центр «Охотный ряд» изменил пространство возле Кремля? Фото © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Спускаясь в «Охотный ряд», легко забыть, что подземный торговый комплекс рядом с Кремлём появился сравнительно недавно. Основные строительные работы завершили летом 1997 года, чтобы открыть его к 850-летию Москвы. Проект изменил сразу два пространства. Под землёй разместились торговые уровни, а наверху появились стеклянные купола, фонтаны и скульптурное оформление. Над архитектурой комплекса работал «Моспроект-2» во главе с Михаилом Посохиным, к оформлению привлекли Зураба Церетели.

Площадь стала наглядным примером того, как в 1990-е соединяли коммерцию и парадное благоустройство. Чтобы попасть в большой торговый центр, больше не требовалось заходить в отдельно стоящее здание: магазины буквально оказались под ногами у гуляющих возле Кремля. А купола и фонтаны сделали эту перестройку заметной даже для тех, кто ни разу не спускался внутрь.

Памятник Петру I: откуда в центре Москвы взялся 98-метровый гигант

Памятник Петру I в Москве: почему 98-метровый монумент стал одним из самых спорных символов столицы? Фото © Life.ru.

В 1997 году на искусственном острове у слияния Москвы-реки и Водоотводного канала появился Пётр I на корабле. Официально работа Зураба Церетели посвящена 300-летию российского флота. Высота всей композиции составляет 98 метров. Но монумент оказался настолько крупным, что спорить начали не только о фигуре императора, но и о том, как памятник меняет окружающий город. Противники устраивали акции протеста и требовали демонтажа. Вопрос был понятен даже людям, далёким от архитектуры: должен ли один новый объект настолько господствовать над исторической панорамой?

Для разговора о лужковской Москве этот памятник особенно показателен. Он демонстрирует размах той эпохи и одновременно напоминает, что громкое открытие не означает всеобщего одобрения. Можно по-разному оценивать художественное решение, но не заметить огромного Петра на реке практически невозможно.

Царицыно: какой дворец достроили спустя два столетия

Царицыно: как при Лужкове дворец, оставшийся незавершённым при Екатерине II, превратили в музей? Фото © Wikipedia / Marina Lystseva

Согласитесь, Большой дворец в Царицыно выглядит так, будто в его залах когда-то принимала гостей сама Екатерина II. Но на самом деле императрица здесь не жила. После её смерти в 1796 году работы прекратились, а здание постепенно пришло в упадок. Конечно, восстановление началось задолго до 2000-х. Ещё в 1980-х и в 1990-х реставраторы занимались многими постройками, однако сам Большой дворец долго оставался нетронутым. Его реконструкция началась только в 2005 году, а уже в сентябре 2007-го обновлённый дворцовый комплекс торжественно открыли.

Внутри исторических стен создали современное музейное пространство. Конечно, как в случае с монументом Петру I, возникает вопрос: а можно дополнять памятник, который изначально не был завершён? Нарядные залы нельзя принимать за сохранившиеся комнаты Екатерины. Царицыно обрело полноценную музейную жизнь, но его нынешний облик рассказывает и о XVIII веке, и об архитектурных решениях XXI столетия.

Военторг: что Москва получила и потеряла на Воздвиженке

Военторг на Воздвиженке: почему историческое здание снесли и что построили на его месте? Фото © Wikipedia / Niklitov

Если некоторые проекты лужковского времени возвращали городу утраченные архитектурные ценности, то история Военторга, можно сказать, развивалась в обратном направлении. Здание для Экономического общества офицеров по проекту Сергея Залесского завершили в 1913 году. В нём находились магазин и доходный дом. В 1992 году после обрушения части внутренней мраморной отделки универмаг закрыли. Позднее вопрос о судьбе здания закончился решением о сносе. В 2003 году исторический Военторг разобрали, а в 2008-м на этом месте открылся новый многофункциональный комплекс.

Площадь застройки в пересчёте на все помещения значительно выросла. Вместо прежних примерно 16 тысяч квадратных метров новый комплекс получил более 66 тысяч, включая подземную парковку. Появились современные офисы и торговые помещения, но подлинное здание начала XX века, к сожалению, было утрачено.

Дом музыки: зачем столице понадобился новый концертный комплекс

Московский Дом музыки: как при поддержке Лужкова на Космодамианской набережной появился концертный комплекс? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

На Космодамианской набережной лужковская эпоха оставила объект, историю которого невозможно рассказать без Владимира Спивакова. Музыкант и мэр выступили инициаторами создания Московского международного Дома музыки. Комплекс построили на средства правительства столицы и торжественно открыли 26 декабря 2002 года. Задача состояла в том, чтобы создать большое пространство для разных исполнительских искусств. Здесь можно проводить оркестровые и камерные концерты, спектакли, творческие встречи и фестивальные программы.

Так Москва получила ещё один крупный культурный адрес. Здание со стеклянным куполом и скрипичным ключом наверху стало узнаваемым ориентиром на набережной. В подборке громких строек Дом музыки напоминает о другой стороне преобразований: город меняли не только ради офисов, магазинов и эффектных панорам, но и ради новых концертных площадок.

Кремль в Измайлове: почему сказочные башни легко принять за старину

Кремль в Измайлове: когда построили яркие терема и почему их не стоит принимать за древнюю крепость? Фото © Wikipedia / Гурьева Светлана (zooclub.ru)

Цветные крыши, терема, башни и нарядные фасады создают впечатление путешествия в сказочную Русь. Однако Кремль в Измайлове — это современный культурно-развлекательный комплекс. Проект представили московским властям в 1998 году, сам комплекс начал свою историю с 2003-го, а строительство продолжалось до 2007 года.

Безусловно, связь района с Романовыми реальна, но нынешние здания не являются сохранившейся царской резиденцией. Это стилизация, которая использует знакомые образы старинной русской архитектуры. В 2005 году комплекс серьёзно пострадал от пожара, после чего его вновь отстраивали. Такой подход тоже вызывает споры. С одной стороны, архитектурное решение помогает понять вкусы и нравы той эпохи, а с другой велика вероятность, что «старину» не восстановили, а просто придумали заново.

Поклонная гора: какой советский замысел завершили в 1995 году

Поклонная гора: как при Юрии Лужкове завершили мемориальный комплекс, задуманный ещё в СССР? Фото © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Мемориальный комплекс на Поклонной горе нельзя считать идеей, возникшей исключительно при Лужкове. Его история началась значительно раньше. Памятный знак о будущем монументе установили ещё в 1958 году, а музей как учреждение создали в 1986-м. Ключевым стал 1995 год, когда страна отмечала 50-летие Победы. 9 мая торжественно открылись музей и Монумент Победы. Высота обелиска — 141,8 метра: каждые десять сантиметров соответствуют одному дню Великой Отечественной войны.

Вклад лужковского периода здесь связан с завершением большого проекта, который готовили ещё в СССР. Это важное отличие от строительства с нуля. Поклонная гора показывает, что Москва 1990-х не только искала новые символы, но и доводила до открытия мемориальные объекты, задуманные предыдущими поколениями.

Площадь Европы: как место у вокзала стало символом международной дружбы

Площадь Европы у Киевского вокзала: как появился ансамбль, который сегодня находится на площади Евразии? Фото © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

В начале 2000-х пространство возле Киевского вокзала получило новое оформление и отдельную символическую роль. Площадь Европы создавали как знак сотрудничества Москвы с европейскими странами. Ансамбль открыли в 2002 году. В центре разместили фонтан с композицией «Похищение Европы» бельгийского скульптора Оливье Стребеля. Переплетённые стальные формы отсылают к древнегреческому мифу о Европе и Зевсе, принявшем облик быка. Вместо привычного монумента с легко узнаваемой человеческой фигурой город получил абстрактную скульптуру. Как пишет Woman.ru, в 2024 году площадь переименовали в площадь Евразии.

А какое из этих мест для вас лучше всего передаёт характер Москвы? И что вы предпочли бы оставить таким, каким оно было раньше? Поделитесь в комментариях. А продолжить знакомство с историей столицы можно не только во время прогулки! Недавно Life.ru рассказал о пяти легендарных московских ресторанах, которые работали в СССР и принимают гостей в 2026 году.