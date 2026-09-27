Десять дней солнца вместо холодов: В Москве ожидается рекордное бабье лето

Осень в Москве устроит паузу: с 28 сентября в столичном регионе начнётся старое бабье лето с солнцем, слабым ветром и температурой до +18 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, предстоящий период будет одним из самых продолжительных.

«Погода готовит жителям Русской равнины настоящий подарок – одновременно классическую золотую осень и «старое» бабье лето. Такое нечастое совпадение – вершина идеальной осени! А произойдёт это уже на следующей неделе, когда на синоптической карте сформируется гигантский блокирующий антициклон, который обеспечит жителей региона самым устойчивым и продолжительным в этом сезоне бабьим летом. Это будет третья молодость осени», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам синоптика, уже к началу октября атмосферное давление в Москве вырастет до 765 мм ртутного столба, что примерно на 20 единиц выше нормы. Столичный регион окажется под влиянием антициклона, из-за чего небо большую часть времени будет ясным, а ветер станет слабым.

Утро при этом будет напоминать о наступившей осени: температура в тёмное время суток и первые часы дня составит от +3 до +8 градусов. Жителей столицы также ждут холодная роса и туманы. Днём же воздух сможет прогреваться до +13…+18 градусов.

Тишковец отметил, что такой погодный сценарий может сохраниться примерно на десять дней. По его словам, это вдвое дольше обычного периода старого бабьего лета и может претендовать на звание самого продолжительного в истории наблюдений.

Из-за затянувшегося тепла переход к «коммунальной» осени, когда среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов, может сместиться к середине октября. При таком развитии событий холодный сезон начнётся позже привычных сроков.

Кроме того, прогнозируется, что октябрь на большей части Европейской территории России будет теплее климатической нормы на 2–3 градуса. Количество осадков в регионе может оказаться ниже обычного на 30–40%.

Ранее директор Гидрометцентра России Юрий Симонов заявил, что московский регион может столкнуться со снежной зимой. По его словам, погода будет нестабильной. Метели и похолодания станут сменяться оттепелями. Снега в Москве и Подмосковье может выпасть много, как и год назад. При этом устойчивых морозов на весь сезон синоптики не прогнозируют.