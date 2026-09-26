Гидрометцентр не исключил снежную зиму в Московском регионе

Зима в Московском регионе может оказаться снежной, при этом погода будет часто меняться. Похолодания и метели станут чередоваться с оттепелями. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов, пишет ТАСС.

По словам специалиста, метеорологи допускают, что снега в Москве и Подмосковье выпадет много, как и в прошлом году. При этом устойчивой морозной погоды на протяжении всего сезона не ожидается.

«Мы такую вероятность снежной зимы абсолютно не исключаем. Зимы, в частности в последние годы, стали очень неоднородными. Мы видим и снег с дождём, и приход метелей, и поэтому такой риск достаточно высок, что этой зимой также будет очень неоднородная погода», — сказал Симонов.

Он отметил, что глобальное потепление не означает исчезновения привычной зимней погоды. В Московском регионе по-прежнему будут периоды похолоданий и метелей, которые затем могут сменяться потеплением.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пока не стал обещать Москве и Санкт-Петербургу снежную зиму. По его словам, говорить о количестве снега заранее ещё рано. При этом в большинстве регионов страны ожидается температура выше климатической нормы, а более холодная погода возможна в Арктической зоне, на севере Сибири и на Чукотке. Синоптики также допускали, что средние температуры в отдельных регионах могут превысить норму на три-четыре градуса.