«Про снег в Москве даже не заикаемся»: Синоптики пообещали неоднородную зиму в России

Зима в большинстве регионов России в 2026 году окажется теплее климатической нормы, однако в ряде субъектов ожидаются температуры ниже средних. О неоднородном характере сезона сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, свои прогнозы представили и специалисты центра погоды «Фобос» в пресс-центре НСН.

По словам Шувалова, предпосылки для похолодания ниже нормы есть лишь в отдельных частях страны, но делать окончательные выводы преждевременно. Он напомнил, что предыдущие прогнозы на аномально жаркое лето оправдались лишь частично: экстремальные температуры наблюдались в Сибири, тогда как в европейской части России погода оставалась умеренной.

«Есть предпосылки, что зима будет ниже нормы где-то, но пока об этом рано говорить. Что касается снега, мы пока даже не заикаемся про снег в Москве и Санкт-Петербурге», — отметил синоптик.

В «Фобосе» уточнили, что значительная часть территории страны столкнётся с аномальным теплом: средние температуры превысят норму на три-четыре градуса. Из-за влияния Эль-Ниньо прогнозируется повышенное количество осадков.

Согласно предварительным данным, зона холода затронет только Арктическую зону, северные районы Сибири и Чукотку. На остальной территории климатическая ситуация будет развиваться по сценарию превышения температурных максимумов.

Из-за тёплого октября начало отопительного сезона в Москве могут сдвинуть на 15–20 октября вместо обычного 5-го. Для запуска отопления среднесуточная температура должна пять суток держаться ниже +8°C, после чего тепло подают не позднее следующего дня.