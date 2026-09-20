Аномальное тепло сдвинуло «переобувку»: Когда москвичам менять резину этой осенью

Московским автомобилистам, вероятно, не придётся массово менять летние шины на зимние в октябре из-за аномально тёплой осени. Об этом NEWS.ru рассказал климатолог Михаил Семёнов.

Обычно так называемая автомобильная зима в столице начинается примерно 20 октября, когда среднесуточная температура опускается ниже +5 градусов. Однако в 2026 году, по прогнозу специалиста, этот переход может сместиться на ноябрь.

Метеорологическая зима, при которой температура устойчиво переходит через ноль, может прийти ещё на две-три недели позже. Поэтому Семёнов допускает, что весь октябрь многие москвичи продолжат ездить на летних шинах.

При этом климатолог призвал не затягивать с шиномонтажом чрезмерно. Ориентироваться стоит прежде всего на фактическую погоду и прогноз, а не только на календарную дату.

Похожий подход ранее рекомендовал автоэксперт Алексей Егоров. Он отмечал, что переходить на зимние покрышки стоит, когда среднесуточная температура стабильно держится в районе +5…+7 градусов, поскольку слишком ранняя смена шин в тёплую погоду ускоряет их износ.

Первые серьёзные заморозки в Московском регионе, по оценке специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, могут прийти не раньше стыка второй и третьей декад октября. До этого резких температурных перемен в столице не ожидается.

Ранее Life.ru рассказывал, почему менять шины только по календарю — ошибка и ориентироваться лучше на температуру. Автоэксперт пояснял, что зимняя резина в тёплую погоду быстрее изнашивается и делает управление машиной менее точным, а ждать первого снега тоже не стоит.