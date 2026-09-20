Сколько стоит содержать автомобиль в России в 2026 году: полный расчёт расходов Оглавление Сколько стоит содержание автомобиля в 2026 году Бензин — почти 97 тысяч рублей в год ОСАГО — около 7700 рублей ТО — закладываем 15 тысяч рублей Резина и шиномонтаж — около 18,6 тысячи рублей в год Мойка — почти 12 тысяч рублей Парковка — от нуля до сотен тысяч рублей Транспортный налог — около 3300 рублей в нашем примере Ремонт — закладываем резерв 15 тысяч рублей Итого: сколько стоит машина в месяц и в год Почему тогда встречаются оценки 300–480 тысяч рублей в год Что сильнее всего влияет на стоимость автомобиля Сколько стоит один день без автомобиля Частые вопросы Считаем реальные расходы на автомобиль в России в 2026 году: бензин, ОСАГО, ТО, резина, мойка, парковка, транспортный налог и ремонт. Итог за месяц, год и километр. Содержание автомобиля в России в 2026 году обходится владельцу в десятки тысяч рублей ежемесячно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Хороший повод посчитать, во сколько личная машина обходится владельцу не при покупке, а каждый последующий год. Life.ru собрал основные расходы — бензин, ОСАГО, техобслуживание, шины, мойку, парковку, транспортный налог и ремонт — и получил сумму, которую водитель действительно отдаёт из своего кармана.

Для расчёта возьмём массовый бензиновый автомобиль мощностью около 106–120 л. с., расходом 8 литров на 100 километров и годовым пробегом 15 тысяч километров. Кредит, каско и падение рыночной стоимости машины пока не считаем — к ним вернёмся отдельно.

Сколько стоит содержание автомобиля в 2026 году

При умеренном использовании платных парковок наш расчёт даёт около 192 тысяч рублей в год, или примерно 16 тысяч рублей в месяц. Один километр пробега обходится примерно в 12,8 рубля.

Если парковка бесплатная, сумма снижается примерно до 168 тысяч рублей в год, или 14 тысяч рублей в месяц.

Сколько стоит содержать автомобиль в России в 2026 году: основные расходы владельца машины. Инфографика © Life.ru

Это не универсальный тариф для каждого автомобилиста, а контрольный сценарий. Пробег, расход топлива, регион, возраст автомобиля и привычка парковаться в центре способны изменить результат на десятки и даже сотни тысяч рублей.

Бензин — почти 97 тысяч рублей в год

Топливо остаётся самой большой регулярной статьёй расходов. По последним доступным данным Росстата, на 7 сентября 2026 года средняя цена АИ-95 в России составляла 80,60 рубля за литр, АИ-92 — 74,25 рубля. С начала года бензин заметно подорожал.

При расходе 8 литров на 100 километров и пробеге 15 тысяч километров машине потребуется 1200 литров топлива:

15 000 км × 8 л / 100 км × 80,60 ₽ = 96 720 рублей в год

Это примерно 8060 рублей в месяц только на заправку.

Причём это ещё достаточно спокойный сценарий. У автомобиля с городским расходом 10 литров на 100 километров те же 15 тысяч километров уже потребуют топлива примерно на 121 тысячу рублей в год.

ОСАГО — около 7700 рублей

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в 2026 году составляет около 7700 рублей в год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vitec

По данным Российского союза автостраховщиков, средняя премия по годовому ОСАГО за январь — июль 2026 года составила 7698 рублей. В июле показатель достиг 8049 рублей.

Для конкретного водителя цена может отличаться в несколько раз. На неё влияют регион регистрации, возраст и стаж, история ДТП, мощность автомобиля и коэффициент бонус-малус.

Поэтому в расчёте Life.ru используем именно среднюю премию — 7698 рублей в год.

ТО — закладываем 15 тысяч рублей

Цена планового обслуживания сильно зависит от машины. В июле 2026 года базовое ТО Lada Granta с оригинальными расходниками оценивалось примерно в 7 тысяч рублей, Kia Rio — почти в 11 тысяч, а Tenet T7 — более чем в 13 тысяч. В других исследованиях для автомобилей массового сегмента встречается диапазон около 15–25 тысяч рублей в год.

В наш расчёт заложим 15 тысяч рублей в год. Это не означает, что владелец обязательно потратит ровно эту сумму: одно ТО может оказаться дешевле, другое — потребовать дополнительных фильтров, жидкостей, свечей или колодок.

Важно не путать плановое ТО с ремонтом. Масло, фильтры и предусмотренные регламентом работы считаем здесь, внезапную поломку — отдельной строкой.

Резина и шиномонтаж — около 18,6 тысячи рублей в год

Покупка шин и сезонный шиномонтаж добавляют к расходам на автомобиль около 18,6 тысячи рублей в год. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Росстатовская средняя цена автомобильной шины в июне 2026 года составляла около 5440 рублей за штуку. Комплект из четырёх шин — примерно 21,8 тысячи рублей.

Но новый комплект водитель покупает не каждый год. Если условно распределить стоимость летнего и зимнего комплектов на четыре года использования, получится около 10 880 рублей в год.

Добавляем сезонную переобувку. По данным Русского Стандарта, весной 2026 года средний чек шиномонтажа составлял 3855 рублей. Две сезонные смены — ещё около 7710 рублей.

Итого резерв на шины и их сезонную замену — примерно 18 590 рублей в год.

Мойка — почти 12 тысяч рублей

Средняя наблюдаемая стоимость мойки легкового автомобиля по данным Росстата за июнь составляла около 978 рублей.

Если мыть машину один раз в месяц: 978 ₽ × 12 = 11 736 рублей в год.

Две мойки ежемесячно увеличат статью уже примерно до 23,5 тысячи рублей. Химчистка, детейлинг, защитные покрытия и уборка салона в этот расчёт не входят.

Парковка — от нуля до сотен тысяч рублей

Расходы на парковку могут увеличить стоимость содержания автомобиля на десятки и даже сотни тысяч рублей в год. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Именно парковка делает бессмысленным единый «средний» чек для всей России. В небольшом городе или у владельца собственного парковочного места эта статья может быть равна нулю. В Москве — оказаться одной из крупнейших после топлива.

Поэтому для среднего городского сценария мы закладываем условные 2000 рублей в месяц, или 24 тысячи рублей в год. Это именно расчётный сценарий, а не средняя цена парковки по стране.

Для понимания масштаба: в Москве в 2026 году действуют тарифы от десятков рублей до нескольких сотен рублей в час, а на отдельных улицах — динамический тариф до 800 рублей в час. Годовой парковочный абонемент для части зон стоит 150 тысяч рублей.

Если вместо наших 24 тысяч заложить московский абонемент за 150 тысяч, общая стоимость содержания контрольной машины вырастет с 192 до примерно 318 тысяч рублей в год.

Транспортный налог — около 3300 рублей в нашем примере

Транспортный налог региональный, поэтому единой для России ставки нет. Она зависит прежде всего от мощности двигателя и региона регистрации автомобиля.

Для контрольного автомобиля мощностью 106 л. с. возьмём московский сценарий. В 2026 году ставка для легковых машин мощностью от 101 до 125 л. с. составляет 31 рубль за одну лошадиную силу.

106 × 31 = 3286 рублей в год

В другом регионе сумма будет иной, поэтому для персонального расчёта налог лучше проверять в калькуляторе ФНС.

Ремонт — закладываем резерв 15 тысяч рублей

Это самая непредсказуемая строка. Новая гарантийная машина может за год не потребовать практически ничего сверх ТО. У автомобиля старше десяти лет одна поломка способна сразу добавить несколько десятков тысяч рублей.

По данным банковской статистики за первое полугодие 2026 года, средний чек в категории автосервиса — включая СТО, ремонт, шиномонтаж и другие работы — достиг 12 226 рублей. Одновременно исследование Контура показало рост стоимости запчастей и расходников на 26% год к году.

Чтобы не придумывать владельцу обязательную ежегодную поломку, в основном расчёте закладываем резерв 15 тысяч рублей. Если машина не сломалась, эти деньги не потрачены. Если потребовался серьёзный ремонт двигателя, коробки или подвески, такого резерва может не хватить в разы.

Итого: сколько стоит машина в месяц и в год

Получается три полезных сценария.

Сколько стоит владение автомобилем в год, месяц и в пересчёте на один километр. Инфографика © Life.ru

Именно поэтому ответ на вопрос «сколько стоит содержать машину» сильно зависит не от её цены в салоне, а от того, сколько человек ездит, где живёт и где оставляет автомобиль.

Почему тогда встречаются оценки 300–480 тысяч рублей в год

В 2026 году эксперты действительно оценивали содержание машины массового сегмента примерно в 300–480 тысяч рублей в год.

Противоречия с нашим расчётом нет. Всё зависит от того, что называть стоимостью владения.

В наши 168–192 тысячи входят текущие денежные расходы: бензин, ОСАГО, обслуживание, резина, мойка, парковка, налог и резерв на ремонт.

Полная TCO — Total Cost of Ownership — может дополнительно включать каско, потерю стоимости автомобиля, проценты по автокредиту, платные дороги, гараж или парковочное место и другие затраты.

Например, средняя стоимость каско по наблюдаемым Росстатом тарифам в июне 2026 года составляла около 87,6 тысячи рублей в год. А потеря стоимости новой машины способна быть одной из самых крупных, хотя водитель не видит её в ежемесячных платежах.

Поэтому около 170–190 тысяч рублей — реалистичный ориентир текущих расходов для нашего массового автомобиля, а полный экономический TCO легко уходит за 300 тысяч.

Что сильнее всего влияет на стоимость автомобиля

Главный фактор — пробег. Каждые дополнительные 5000 километров при расходе 8 литров и цене АИ-95 около 80,6 рубля добавляют примерно 32 тысячи рублей только на бензин.

Второй фактор — город. Бесплатное место возле дома и работы способно экономить десятки тысяч рублей в год по сравнению с регулярной платной парковкой.

Третий — возраст машины. Пока автомобиль новый, расходы относительно предсказуемы. По мере старения всё большую роль играют подвеска, электрика, тормозная система, кондиционер, коробка передач и другие узлы.

И наконец, стоимость автомобиля сама по себе ещё не показывает стоимость владения. Машина может быть дешёвой при покупке, но дорогой в ремонте или прожорливой, и наоборот.

Сколько стоит один день без автомобиля

Отказ от части поездок на автомобиле позволяет сократить расходы прежде всего на бензин и парковку. Фото © РИА Новости / Максим Блинов

Если разделить наш городской сценарий в 192 тысячи рублей на 365 дней, получится примерно 526 рублей в день.

Но отказаться от автомобиля на один день — не значит автоматически сэкономить всю эту сумму. ОСАГО, налог и часть расходов на ТО никуда не исчезнут. Реальная краткосрочная экономия возникает прежде всего на бензине и парковке.

В этом и состоит финансовый смысл Всемирного дня без автомобиля: хотя один день без машины не меняет годовой бюджет радикально, регулярная замена части поездок общественным транспортом, пешими маршрутами или велосипедом действительно уменьшает пробег — а вместе с ним затраты на топливо, обслуживание и ремонт.

Частые вопросы

Сколько в среднем нужно денег на машину в месяц в 2026 году?

В нашем расчёте массовый бензиновый автомобиль при пробеге 15 тысяч километров в год требует около 14 тысяч рублей в месяц без платной парковки и около 16 тысяч рублей при умеренных расходах на неё. Каско, кредит и амортизация сюда не входят.

Что дороже всего в содержании автомобиля?

В базовом сценарии — бензин. На него уходит почти 97 тысяч рублей из 192 тысяч годовых расходов.

Сколько стоит один километр на своей машине?

Без учёта стоимости покупки, каско и амортизации — около 11–13 рублей за километр в нашем сценарии. При дорогой парковке стоимость может превысить 20 рублей.

Входит ли покупка автомобиля в стоимость владения?

Цена покупки сама по себе обычно не записывается целиком в расходы одного года. В полном TCO учитывают прежде всего потерю стоимости машины за период владения, а при кредите — ещё и проценты.

Учтён ли ремонт?

Да. В расчёт заложен резерв 15 тысяч рублей в год на внеплановые расходы. Для новой машины он может не понадобиться, для возрастной — оказаться недостаточным.

Больше материалов о машинах и расходах на них — в разделе «Авто» на Life.ru.

Авторы Александра Новоселова