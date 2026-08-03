Авторынок снова разогнался: Россияне купили больше 800 тысяч новых машин

В России за январь — июль 2026 года продали 815,1 тыс. новых автомобилей, что на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Данные привели в Минпромторге РФ.

Основной рост пришёлся на автомобили отечественного производства. За семь месяцев продажи таких машин превысили 516 тыс. штук, увеличившись на 26,5%.

В министерстве отметили, что доля российской техники на рынке достигла 63,4%. Это более чем на 8 процентных пунктов выше, чем годом ранее.

За отчётный период продажи легковых автомобилей составили 732,1 тыс. единиц (+13,3%). При этом сегмент лёгких коммерческих машин снизился до 48 тыс. штук, грузовиков — до 29,3 тыс., а автобусов — до 5,7 тыс. единиц.

Ранее стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2026 года выросли на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 104,3 тыс. машин. Лидерами рынка стали Lada, Haval и Tenet, а самой продаваемой моделью остаётся Lada Granta.