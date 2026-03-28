Стоимость содержания автомобиля в России за год выросла на 40%

В России продолжают расти затраты на содержание автомобиля, за последний год «расходники» подскочили в цене до 40%. Сильнее всего это бьёт по премиум-сегменту, получше обстоит дело с бюджетными вариантами авто. В цифрах разбирались журналисты телеграм-канала Baza.

Базовые автозапчасти подорожали в среднем от 20 до 40 % уже к началу 2026 года. Причины кроются в сложной логистике из-за параллельного импорта, выросших налогах, при этом проверки на таможне становятся всё строже и дольше. Оригинальные детали на авторынке стали настоящей редкостью.

Содержание таких машин, как Kia Rio и Toyota Camry обходилось годом ранее примерно в 60 – 90 тысяч рублей в год, но уже сейчас показатели выросли до 80 — 120 тысяч. С премиальными европейскими машинами ситуация ещё хуже. Так, BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class раньше «съедали» в год 120–180 тысяч рублей, теперь придётся раскошелиться аж на 250 тысяч. При этом расходы ещё взлетят, если в машине случится поломка.

Больше всего выросла цена на базовые запчасти — тормозные колодки, масляные фильтры и амортизаторы для подвески. Как говорят аналитики рынка, стоимость «расходников» перестала быть предсказуемой, поэтому автовладельцы не знают, что ждёт их завтра. Вопрос теперь стоит не в том, чтобы купить хорошую машину, а в том, как потом её содержать.

Ранее Life.ru писал, что в России сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, новые пошлины и ужесточение правил ввоза из Китая и ЕАЭС толкают стоимость импортных машин вверх, с другой — низкий спрос на фоне жёсткой денежно-кредитной политики и стагнация доходов населения оказывают давление на цены в сторону их снижения.