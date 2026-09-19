Синоптик рассказал, когда в Москве могут включить отопление

Москвичам, вероятно, придётся дольше обычного ждать горячих батарей: тёплый октябрь может отодвинуть начало отопительного сезона сразу на одну-две недели. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, тепло в столичных домах может понадобиться лишь в период с 15 по 20 октября.

Обычно климатическая «коммунальная осень» приходит в Москву примерно с 5 октября. Но в этом году второй осенний месяц, как ожидается, окажется на 1,5–2 градуса теплее нормы, поэтому устойчивое похолодание может задержаться.

«С учётом «тёплого» прогноза на октябрь, а месяц ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы, — срок начала отопительного сезона будет сдвинут на неделю-две вправо — примерно в период с 15 по 20 октября», — рассказал Тишковец РИА «Новости».

Один холодный день при этом ничего не решает. Для обязательного запуска отопления среднесуточная температура должна удерживаться ниже плюс восьми градусов пять суток подряд, после чего тепло необходимо подать не позднее следующего дня.

Окончательное решение остаётся за городскими властями, которые ориентируются не только на текущую температуру, но и на прогноз. При необходимости отопительный сезон могут начать раньше установленного температурного порога.

Life.ru ранее разбирал сроки начала отопительного сезона в Москве в 2026 году. К началу сентября городская система теплоснабжения уже была подготовлена к зиме, однако официальную дату включения батарей тогда ещё не называли. Эксперт по ЖКХ также объяснял Life.ru, что ключевым ориентиром остаётся устойчивая среднесуточная температура ниже плюс восьми градусов. Для сравнения, в 2025 году отопление в столице начали подавать 24 сентября.