Дома холодно, а отопление не включили: В Госдуме объяснили, куда жаловаться жильцам

Если в квартире холодно, но температура на улице ещё не достигла условий для начала отопительного сезона, сначала стоит обратиться в управляющую организацию. Однако требовать немедленного включения отопления можно не во всех случаях, рассказал Life.ru депутат Государственной думы Владимир Самокиш.

Если за окном температура не достигла нормативных значений для включения отопления в многоквартирном доме, а вам, тем не менее, холодно, в первую очередь обращаемся в организацию, которая осуществляет управление домом. Владимир Самокиш депутат Государственной думы

По словам парламентария, управляющая организация не всегда обязана решать вопрос с отоплением, если установленные нормативы для его запуска ещё не достигнуты. В таких случаях обращения в жилинспекцию, Роспотребнадзор, районную администрацию или прокуратуру, вероятно, не дадут результата, если нарушений требований нет.

Самокиш отметил, что проблема особенно часто возникает в межсезонье. В этот период температура может сильно меняться: днём на улице сохраняется тепло, а ночью становится значительно холоднее.

В качестве временного решения депутат предложил использовать дополнительные способы обогрева жилья. Среди них он назвал бытовые обогреватели, кондиционеры с функцией обогрева и приточную вентиляцию с подогревом воздуха.

При этом перед обращением с жалобами стоит проверить действующие нормативы и оценить ситуацию. По словам Самокиша, управляющая организация должна действовать в рамках установленных правил, а требовать от неё запуска отопления до наступления предусмотренных условий нельзя.

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