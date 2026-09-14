Потолок течёт, мебель испорчена: Как добиться компенсации после залива квартиры

После залива квартиры собственник может потребовать от виновника деньги на ремонт, однако сначала важно правильно зафиксировать аварию и ущерб. Кто именно должен платить, зависит от места и причины протечки, рассказал RG.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Первым делом следует позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Депутат советует попросить зарегистрировать обращение и записать номер заявки, время звонка и фамилию диспетчера. До уборки необходимо снять на фото и видео мокрые стены, потолок, пол, повреждённую мебель и технику, а чеки на срочные работы сохранить.

Затем нужно потребовать от УК осмотреть квартиру и составить акт с причиной залива и полным перечнем повреждений. Перед подписанием документа Чаплин рекомендует внимательно проверить записи, внести свои замечания при необходимости и забрать копию.

Ответственный за ущерб определяется по тому, где произошла авария. Если причиной стал стояк или другая часть общего имущества многоквартирного дома, отвечать обычно должна управляющая компания. Если же потёк кран, шланг стиральной машины или другое оборудование после границы общедомового имущества, ответственность может лечь на собственника квартиры.

Размер ущерба можно подтвердить сметой либо заключением независимого оценщика. После этого виновнику направляют письменное требование о компенсации, а если договориться не удалось — собственник вправе обратиться в суд.

Отдельные правила действуют при протечке крыши. Кровля относится к общему имуществу дома, поэтому УК должна устранить локальную протечку максимум за сутки с момента обнаружения или получения заявки. График будущего капитального ремонта этой обязанности не отменяет: до полной замены кровли компания должна принять меры, чтобы вода снова не попадала в квартиры.

Ранее Life.ru рассказывал, когда управляющая компания обязана возместить жильцу ущерб от затопления квартиры из-за протечки крыши. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь советовал первым делом обесточить жильё, затем зафиксировать последствия потопа и вызвать аварийную службу.