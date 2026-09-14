В Госдуме объяснили, кто должен платить за замену электросчётчика

Россиянам не нужно самостоятельно оплачивать обязательную замену электросчётчика. Расходы берёт на себя энергетическая компания, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин.

В многоквартирном доме за покупку и установку прибора отвечает гарантирующий поставщик электроэнергии, а в частном доме — сетевая организация. Замена требуется, в частности, если счётчик отсутствует, утрачен, вышел из строя или у него закончился срок эксплуатации. При истечении межповерочного интервала ситуация отличается: энергокомпания может провести поверку прибора вместо его замены, если срок эксплуатации счётчика ещё не закончился.

В 2026 году на установку или замену прибора и его допуск в эксплуатацию в большинстве таких случаев отводится до шести месяцев. О неисправности или утрате Чаплин посоветовал сообщать способом, который позволяет подтвердить дату обращения, например через личный кабинет. В заявлении следует указать адрес, номер лицевого счёта, контакты и причину обращения.

Если установленный срок прошёл, потребитель может официально сообщить компании о нарушении. Если после этого проблему не устранят в течение 30 календарных дней, стоимость коммунальной услуги по электроснабжению рассчитывается с понижающим коэффициентом 0,95 — то есть снижается на 5%. Льгота действует до ввода прибора в эксплуатацию.

Снижение платы не применяется, если собственник не обеспечил специалистам доступ к месту установки либо монтаж технически невозможен. При этом досрочную замену исправного счётчика по желанию владельца могут выполнить за отдельную плату.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 января 2027 года в России вдвое сократят срок замены электросчётчиков. Максимальный период для установки нового прибора уменьшат с шести до трёх месяцев, если счётчик сломан, утрачен, отсутствует или исчерпал срок эксплуатации.