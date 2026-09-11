В России вдвое сократят срок замены электросчётчиков

С 1 января 2027 года россиянам будут вдвое быстрее менять вышедшие из строя электросчётчики. Максимальный срок сократится с шести до трёх месяцев. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

Новое правило коснётся случаев, когда счётчик сломан, утрачен, отсутствует или закончился срок его эксплуатации. Сейчас на установку нового прибора может отводиться до полугода.

Жильцам самим покупать новый счётчик не потребуется. В многоквартирных домах за его замену отвечает гарантирующий поставщик электроэнергии. В частном секторе этим занимается сетевая организация.

Якубовский посоветовал сразу сообщать энергокомпании о неисправности прибора. Лучше делать это способом, который позволяет зафиксировать дату обращения. Именно от неё в ряде случаев будет отсчитываться срок замены.

Если компания не уложится в установленный срок, потребитель сможет добиться снижения платы за электричество. Для этого необходимо сначала официально сообщить о нарушении и пройти предусмотренную процедуру. При этом нововведение не распространяется автоматически на счётчики, у которых закончился межповерочный интервал. Для поверки и последующей замены действуют отдельные правила.

Ранее Life.ru рассказывал, как добиться перерасчёта, если электросчётчик не заменили вовремя. Потребителю сначала нужно официально обратиться к поставщику электроэнергии и зафиксировать нарушение. Если проблему не устранят в установленный срок, к стоимости электроснабжения может применяться понижающий коэффициент.