В Госдуме раскрыли, как добиться перерасчёта за электричество при просрочке замены счётчика

Если ресурсоснабжающая организация или управляющая компания вовремя не заменила электросчётчик, потребитель вправе требовать снижения платы. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.

По его словам, механизм работает только в том случае, если житель официально обратился с жалобой на нарушение. Сделать это нужно после того, как установленный законом срок для замены прибора истёк.

В обращении следует указать контактные данные, номер лицевого счёта или реквизиты договора, а также адрес и информацию о счётчике. После получения жалобы у организации есть 30 календарных дней, чтобы устранить нарушение.

Если за это время новый прибор так и не появился, стоимость электроэнергии для этого потребителя рассчитывается с понижающим коэффициентом 0,95. Скидка действует начиная с расчётного периода, следующего за тем, в котором организация получила обращение, и до момента ввода нового счётчика в эксплуатацию.

Чаплин подчеркнул: без самого обращения механизм снижения платы не запускается. Поэтому важно не только знать о своём праве, но и зафиксировать факт просрочки — дата получения жалобы имеет решающее значение.

Ранее депутат Чаплин также раскрыл, как заставить УК ремонтировать трубы и батареи. По его словам, если компания заявляет, что труба принадлежит собственнику, нужно попросить зафиксировать в акте, где находится первое стыковое соединение — именно эта граница определяет, кто платит.