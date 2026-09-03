Эксперт по ЖКХ объяснил, когда УК должна заплатить за затопленную квартиру

При затоплении квартиры из-за протечки крыши нужно немедленно обесточить жильё, зафиксировать ущерб на камеру и вызвать аварийную службу. Порядок действий в беседе с «Москвой 24» разъяснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Сначала специалист советует отключить электричество через щиток, так как вода может попасть в проводку и вызвать замыкание или пожар. Затем следует подробно снять на смартфон мокрые стены, испорченную мебель и залитый пол.

После этого нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по номеру с платёжной квитанции и продублировать заявку через «Госуслуги.Дом». Работники управляющей компании обязаны прийти для осмотра в течение 12 часов — это предусмотрено пунктом 152 правил предоставления коммунальных услуг. Они должны составить акт о заливе, а жителю важно проследить, чтобы в документе подробно зафиксировали причины аварии и список повреждённых вещей.

Если сотрудники УК не отреагировали на вызов, жители могут оформить акт самостоятельно, привлечь для этого двух соседей. Кровля относится к общему имуществу, содержать которое обязана именно УК. Предельный срок устранения протечек — одни сутки с момента подачи заявки. Управляющая компания также обязана возмещать ущерб, причинённый из-за неисправности крыши.

Для подсчёта убытков нужно вызвать независимого оценщика. С заключением и актом на руках следует составить претензию в адрес УК с предложением добровольно компенсировать расходы в десятидневный срок.

Если компания уклоняется от диалога, можно пожаловаться в жилищную инспекцию или прокуратуру. За подобные нарушения УК грозит штраф до 300 тысяч рублей по статье 14.1.3 КоАП РФ.

Ранее депутат Госдумы разъяснил, когда ремонт в квартире обязана оплачивать управляющая компания, а не владелец жилья. Так, при протечке канализации ключевое значение имеет место повреждения: стояки, тройники, крестовины и ответвления до первого стыкового соединения считаются общедомовым имуществом, и чинить их должна УК независимо от того, где проходит труба — внутри квартиры или за её пределами.