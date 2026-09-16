Гул лифта и вентиляции: В ГД объяснили, куда обращаться жильцу и как добиться устранения шума

Жилец вправе потребовать снизить гул лифта, насоса, вентиляции или другого инженерного оборудования, если шум проникает в квартиру. По санитарным нормам эквивалентный уровень в жилых комнатах с учётом специальной поправки для такого оборудования составляет до 35 децибел днём и до 25 децибел ночью. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Техническая исправность установки не отменяет этих требований. Лифт может работать без поломок, но передавать вибрацию через стены и перекрытия. Поэтому основанием для требований служат результаты инструментального измерения в жилой комнате во время работы источника шума. Никита Чаплин Депутат Госдумы

Сначала стоит записать, когда возникает гул, и обратиться в управляющую организацию с просьбой проверить оборудование и организовать замер. Исследование также можно заказать у аккредитованной лаборатории или добиваться проверки через Роспотребнадзор. В протоколе должны быть указаны место, время, условия измерения и полученные значения.

Если превышение подтверждено, организация, отвечающая за оборудование, должна устранить причину. Это может быть установка виброизоляции, регулировка механизма, ремонт креплений или дополнительная звукоизоляция. При бездействии протокол измерений и переписку можно направить в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или представить в суд.

Ранее Никита Чаплин объяснил, в каких случаях ремонт в квартире должна оплачивать управляющая компания, а не собственник. При протечке канализационной трубы сначала нужно определить место повреждения. Стояки, тройники, отводы и ответвления до первого стыка относятся к общедомовому имуществу, поэтому ремонт на этом участке должна проводить УК. Депутат советует сразу вызвать её специалиста и потребовать акт осмотра с указанием места повреждения.