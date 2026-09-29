«Не мы такие, жизнь такая»: каких реальных уголовников на самом деле показали в «Бумере»

Продюсер «Бумера» Сергей Члиянц бандитский мир знал не по газетам и этого не скрывал. Пётр Буслов снял фильм в 2003 году, и с тех пор зрители спорят, списаны ли Кот, Килла, Ошпаренный и Рама с настоящих людей. Создатели называли героев собирательными образами. Но в криминальной хронике легко найти вора, который завязал ради тихой жизни, психа с пистолетом, предателя и авторитета, которого от пуль пыталась закрыть охрана. Совпадения местами удивительно точные.

Машина продюсера и рингтон на всю страну

«Бумер» снимали личный BMW продюсера Сергея Члиянца. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Бюджет у первой полнометражной картины Буслова был скромный, около 700 тысяч долларов. По дорогам в кадре гонял личный BMW Члиянца. Российский офис баварской марки участвовать в проекте отказался: бандитская репутация «семёрки» его не радовала. Зато мелодия Сергея Шнурова из телефона Кота разошлась по мобильникам и принесла композитору «Нику». Если вы тоже запоминаете в кино вещи, а не только лица, попробуйте угадать, чья это вещь из фильмов СССР.

Кот хотел в Париж

Кот Очамчирский завязал с криминалом в 30 лет. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Костяна Огородникова играет Владимир Вдовиченков. Его герой говорит мало и тихо, но куда ехать и кого вытаскивать из беды, решает именно он. Голова у Кота при этом занята любимой женщиной: он собирается увезти её в Париж, подальше от разборок и стрельбы, и начать там семейную жизнь. Настоящие «воры в законе» отходили от дел редко и обычно под старость, если вообще до неё доживали. Один такой случай в истории всё же известен, и у его героя та же кличка.

Константин Салакая по прозвищу Кот Очамчирский попал в криминальный мир ещё подростком, в 14 лет. Первую судимость он получил за угон автомобиля, а четвёрка из «Бумера» тоже катается на чужой машине. В 30 лет авторитетный «законник» решил завязать и слово сдержал. С 1976 года Салакая жил как обычный человек: женился на девушке из родного села, работал бухгалтером на чайной фабрике, потом заведовал складами. Умер он в 1996 году, а в преступный мир так и не вернулся.

Откуда берутся такие, как Килла

Балаша застрелили в Энгельсе 5 ноября 1998 года. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Лёха Килла, герой Максима Коновалова, достаёт пистолет раньше, чем успевает подумать. Он стреляет в сотрудника ФСБ, и четвёрке остаётся только бегать. В преступном мире таких редко пускали наверх: буйный характер приводит к нарушению «воровских законов». Исполнителями они при этом ценились. В банде Геннадия Карькова по кличке Монгол убийствами в 1970-х занимался Виктор Аникеев. Кличку Битумщик он получил за кипящий битум, который выплеснул жертве в лицо.

Николаю Балашову буйный нрав не помешал сделать карьеру. В 1994 году Балаш стал «вором в законе» и «смотрящим» по Саратовской области, хотя даже уголовники звали его «зверем» и «безбашенным». Несколько лет он держал в страхе Энгельс, а 5 ноября 1998 года его расстреляли прямо в собственной машине. Балашову было 35. До старости в те годы доживали немногие из таких людей, но бывало и иначе: одного из самых известных киллеров девяностых Сашу Солдата впервые сняли на воле.

Ванька Каин сдал бывших товарищей в Сыскной приказ. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Андрей Мерзликин сыграл Димона Ошпаренного так, что зрители невзлюбили его с первых минут. Димон самоуверен и труслив одновременно, и почти все неприятности друзей начинаются именно с него. В финале он бросает своих, чтобы спасти собственную шкуру. «Блатная» публика этого не простила: после премьеры Мерзликину не раз всерьёз обещали отомстить «за пацанов». В настоящих бандах девяностых за такое не грозили, а убивали, и хватало одного подозрения в измене.

Самый известный предатель воровского мира в России жил за два с половиной века до «Бумера». 28 декабря 1741 года московский вор Ванька Каин сам явился в Сыскной приказ и предложил выдавать бывших товарищей. С его помощью за несколько лет поймали около трёхсот человек. Честным сыщиком Каин так и не стал, брал взятки и покрывал своих. Карманники с тех пор тоже никуда не делись и сегодня охотятся за телефонами и кошельками туристов, которые отвлеклись на красивый вид.

Самый мягкий из четверых

Рама погибает, прикрывая Кота от пуль. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Петю Раму сыграл Сергей Горобченко. У его героя роман с провинциальной девушкой и фраза, которую потом повторяла вся страна: «Не мы такие, жизнь такая». Молодого актёра «Ленкома» реплика сразу сделала знаменитым. В финале Рама закрывает Кота собой. В жизни авторитетов от пуль обычно спасали наёмные охранники, и то не всегда. В январе 2002 года в Петрозаводске киллеры расстреляли джип Александра Ткаченко по кличке Ткач. Сам он погиб, двое охранников были ранены.

Буслов не скрывал, что чужие биографии экранизировать не собирался. Ему хотелось массового кино про живых парней с соседней улицы, поэтому они с Денисом Родиминым на три недели отключили телефоны и написали сценарий. Прямых прототипов у Кота, Киллы, Ошпаренного и Рамы нет, а вот двойники в криминальной истории страны нашлись у каждого. Фраза Рамы давно живёт без фильма, как и многие реплики из кино. Проверьте, сможете ли вы назвать фильм с Басилашвили всего по одной реплике героя.