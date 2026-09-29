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Опубликовано 29 сентября, 11:00

«Не мы такие, жизнь такая»: каких реальных уголовников на самом деле показали в «Бумере»

Оглавление
Машина продюсера и рингтон на всю страну
Кот хотел в Париж
Откуда берутся такие, как Килла
Предатель Ошпаренный
Самый мягкий из четверых

Кот, Килла, Ошпаренный и Рама из «Бумера» кажутся выдуманными, но у каждого нашёлся двойник в криминальной хронике. Life.ru рассказывает, какие реальные воры, киллеры и предатели похожи на героев культового фильма.

«Бумер»: кто были прототипы главных героев фильма. Обложка © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов, с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Бумер»: кто были прототипы главных героев фильма. Обложка © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов, с использованием ChatGPT (OpenAI)

Продюсер «Бумера» Сергей Члиянц бандитский мир знал не по газетам и этого не скрывал. Пётр Буслов снял фильм в 2003 году, и с тех пор зрители спорят, списаны ли Кот, Килла, Ошпаренный и Рама с настоящих людей. Создатели называли героев собирательными образами. Но в криминальной хронике легко найти вора, который завязал ради тихой жизни, психа с пистолетом, предателя и авторитета, которого от пуль пыталась закрыть охрана. Совпадения местами удивительно точные.

Машина продюсера и рингтон на всю страну

«Бумер» снимали личный BMW продюсера Сергея Члиянца. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

«Бумер» снимали личный BMW продюсера Сергея Члиянца. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Бюджет у первой полнометражной картины Буслова был скромный, около 700 тысяч долларов. По дорогам в кадре гонял личный BMW Члиянца. Российский офис баварской марки участвовать в проекте отказался: бандитская репутация «семёрки» его не радовала. Зато мелодия Сергея Шнурова из телефона Кота разошлась по мобильникам и принесла композитору «Нику». Если вы тоже запоминаете в кино вещи, а не только лица, попробуйте угадать, чья это вещь из фильмов СССР.

Кот хотел в Париж

Кот Очамчирский завязал с криминалом в 30 лет. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Кот Очамчирский завязал с криминалом в 30 лет. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Костяна Огородникова играет Владимир Вдовиченков. Его герой говорит мало и тихо, но куда ехать и кого вытаскивать из беды, решает именно он. Голова у Кота при этом занята любимой женщиной: он собирается увезти её в Париж, подальше от разборок и стрельбы, и начать там семейную жизнь. Настоящие «воры в законе» отходили от дел редко и обычно под старость, если вообще до неё доживали. Один такой случай в истории всё же известен, и у его героя та же кличка.

Константин Салакая по прозвищу Кот Очамчирский попал в криминальный мир ещё подростком, в 14 лет. Первую судимость он получил за угон автомобиля, а четвёрка из «Бумера» тоже катается на чужой машине. В 30 лет авторитетный «законник» решил завязать и слово сдержал. С 1976 года Салакая жил как обычный человек: женился на девушке из родного села, работал бухгалтером на чайной фабрике, потом заведовал складами. Умер он в 1996 году, а в преступный мир так и не вернулся.

Откуда берутся такие, как Килла

Балаша застрелили в Энгельсе 5 ноября 1998 года. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Балаша застрелили в Энгельсе 5 ноября 1998 года. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Лёха Килла, герой Максима Коновалова, достаёт пистолет раньше, чем успевает подумать. Он стреляет в сотрудника ФСБ, и четвёрке остаётся только бегать. В преступном мире таких редко пускали наверх: буйный характер приводит к нарушению «воровских законов». Исполнителями они при этом ценились. В банде Геннадия Карькова по кличке Монгол убийствами в 1970-х занимался Виктор Аникеев. Кличку Битумщик он получил за кипящий битум, который выплеснул жертве в лицо.

Николаю Балашову буйный нрав не помешал сделать карьеру. В 1994 году Балаш стал «вором в законе» и «смотрящим» по Саратовской области, хотя даже уголовники звали его «зверем» и «безбашенным». Несколько лет он держал в страхе Энгельс, а 5 ноября 1998 года его расстреляли прямо в собственной машине. Балашову было 35. До старости в те годы доживали немногие из таких людей, но бывало и иначе: одного из самых известных киллеров девяностых Сашу Солдата впервые сняли на воле.

Предатель Ошпаренный

Ванька Каин сдал бывших товарищей в Сыскной приказ. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Ванька Каин сдал бывших товарищей в Сыскной приказ. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Андрей Мерзликин сыграл Димона Ошпаренного так, что зрители невзлюбили его с первых минут. Димон самоуверен и труслив одновременно, и почти все неприятности друзей начинаются именно с него. В финале он бросает своих, чтобы спасти собственную шкуру. «Блатная» публика этого не простила: после премьеры Мерзликину не раз всерьёз обещали отомстить «за пацанов». В настоящих бандах девяностых за такое не грозили, а убивали, и хватало одного подозрения в измене.

Самый известный предатель воровского мира в России жил за два с половиной века до «Бумера». 28 декабря 1741 года московский вор Ванька Каин сам явился в Сыскной приказ и предложил выдавать бывших товарищей. С его помощью за несколько лет поймали около трёхсот человек. Честным сыщиком Каин так и не стал, брал взятки и покрывал своих. Карманники с тех пор тоже никуда не делись и сегодня охотятся за телефонами и кошельками туристов, которые отвлеклись на красивый вид.

Самый мягкий из четверых

Рама погибает, прикрывая Кота от пуль. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Рама погибает, прикрывая Кота от пуль. Фото © Кадр из фильма «Бумер», режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов

Петю Раму сыграл Сергей Горобченко. У его героя роман с провинциальной девушкой и фраза, которую потом повторяла вся страна: «Не мы такие, жизнь такая». Молодого актёра «Ленкома» реплика сразу сделала знаменитым. В финале Рама закрывает Кота собой. В жизни авторитетов от пуль обычно спасали наёмные охранники, и то не всегда. В январе 2002 года в Петрозаводске киллеры расстреляли джип Александра Ткаченко по кличке Ткач. Сам он погиб, двое охранников были ранены.

Большое сердце за косухой: как байкеры уже 30 лет по кусочкам собирают души травмированных детей
Большое сердце за косухой: как байкеры уже 30 лет по кусочкам собирают души травмированных детей

Буслов не скрывал, что чужие биографии экранизировать не собирался. Ему хотелось массового кино про живых парней с соседней улицы, поэтому они с Денисом Родиминым на три недели отключили телефоны и написали сценарий. Прямых прототипов у Кота, Киллы, Ошпаренного и Рамы нет, а вот двойники в криминальной истории страны нашлись у каждого. Фраза Рамы давно живёт без фильма, как и многие реплики из кино. Проверьте, сможете ли вы назвать фильм с Басилашвили всего по одной реплике героя.

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Сергей Трофимов
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