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Опубликовано 27 сентября, 04:17

Джон Уоттс может стать режиссёром следующего фильма «Звёздных войн»

Джон Уоттс. Обложка © ТАСС / Zuma

Джон Уоттс. Обложка © ТАСС / Zuma

Режиссёр фильмов о Человеке-пауке с Томом Холландом Джон Уоттс рассматривается Lucasfilm на постановку следующей части «Звёздных войн». Об этом сообщает Knight Edge Media со ссылкой на источники в киноиндустрии.

Речь идёт о первом фильме новой трилогии, сценарий которой пишет Саймон Кинберг. Проект должен продолжить Сагу Скайуокеров после событий «Звёздных войн: Скайуокер. Восход» и стать десятым эпизодом основной киносерии. Уоттс уже знаком со вселенной франшизы. Он был соавтором сериала «Звёздные войны: Опорная команда» и поставил два его эпизода. До этого режиссёр получил известность благодаря трилогии о Человеке-пауке: «Возвращение домой», «Вдали от дома» и «Нет пути домой».

Если договорённость с Lucasfilm состоится, Уоттс возглавит работу именно над «Эпизодом X». Возможность его участия во всей новой трилогии пока не подтверждена. Кроме того, ожидается, что в проекте вновь появится Дэйзи Ридли в роли Рей. Lucasfilm также ищет новых актёров на главные мужскую и женскую роли. Вернутся ли Джон Бойега и Оскар Айзек к персонажам Финна и По Дэмерона, пока неизвестно.

Картина ещё находится на стадии разработки и не получила окончательного одобрения Disney. При благоприятном развитии проекта съёмки могут начаться уже в 2027 году. Следующим фильмом франшизы станет «Star Wars: Starfighter» Шона Леви с Райаном Гослингом. Его премьера запланирована на 27 мая 2027 года.

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Ранее стало известно, что Disney официально вернёт «Чёрного плаща» на экраны спустя 35 лет после дебюта культового мультсериала. Новый анимационный проект выйдет на Disney+, а главного героя Дрейка Мэлларда озвучит Марк Хэмилл. Создатель оригинального сериала Тэд Стоунс участвовал в разработке новой версии как консультант. Сам проект ведут Шон Третта и Борха Пенья Горостеги.

Больше новостей о мультфильмах, сериалах и премьерах — в разделе «Кино и сериалы» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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