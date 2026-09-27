Джон Уоттс может стать режиссёром следующего фильма «Звёздных войн»

Режиссёр фильмов о Человеке-пауке с Томом Холландом Джон Уоттс рассматривается Lucasfilm на постановку следующей части «Звёздных войн». Об этом сообщает Knight Edge Media со ссылкой на источники в киноиндустрии.

Речь идёт о первом фильме новой трилогии, сценарий которой пишет Саймон Кинберг. Проект должен продолжить Сагу Скайуокеров после событий «Звёздных войн: Скайуокер. Восход» и стать десятым эпизодом основной киносерии. Уоттс уже знаком со вселенной франшизы. Он был соавтором сериала «Звёздные войны: Опорная команда» и поставил два его эпизода. До этого режиссёр получил известность благодаря трилогии о Человеке-пауке: «Возвращение домой», «Вдали от дома» и «Нет пути домой».

Если договорённость с Lucasfilm состоится, Уоттс возглавит работу именно над «Эпизодом X». Возможность его участия во всей новой трилогии пока не подтверждена. Кроме того, ожидается, что в проекте вновь появится Дэйзи Ридли в роли Рей. Lucasfilm также ищет новых актёров на главные мужскую и женскую роли. Вернутся ли Джон Бойега и Оскар Айзек к персонажам Финна и По Дэмерона, пока неизвестно.

Картина ещё находится на стадии разработки и не получила окончательного одобрения Disney. При благоприятном развитии проекта съёмки могут начаться уже в 2027 году. Следующим фильмом франшизы станет «Star Wars: Starfighter» Шона Леви с Райаном Гослингом. Его премьера запланирована на 27 мая 2027 года.

Ранее стало известно, что Disney официально вернёт «Чёрного плаща» на экраны спустя 35 лет после дебюта культового мультсериала. Новый анимационный проект выйдет на Disney+, а главного героя Дрейка Мэлларда озвучит Марк Хэмилл. Создатель оригинального сериала Тэд Стоунс участвовал в разработке новой версии как консультант. Сам проект ведут Шон Третта и Борха Пенья Горостеги.