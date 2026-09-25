«Хайп не значит, что это на века»: BadComedian оценил рейтинг лучших сериалов XXI века и назвал своего лидера

Кинокритики Евгений Баженов (BadComedian) и Сергей Сычев оценили рейтинг лучших сериалов XXI века. Своими личными топами они поделились в беседе с Life.ru. Сам рейтинг был составлен New York Times на основе опроса представителей киноиндустрии.

Составляя свой личный рейтинг сериалов 21 века, Баженов выделил: «Во все тяжкие» и «Клан Сопрано». Топ-10 критик не назвал, но самым сильным сериалом обозначил проект об итальянской мафии. По мнению кинокритика, популярность сериала во время премьеры ещё не гарантирует ему место среди лучших спустя годы.

Обычно, когда идёт премьера и хайп, люди завышают оценки, им кажется, что это на века. А проходит время, и сериал забывается, уходит, или при составлении топа про него не вспоминают. Такое довольно часто бывает, поэтому, скорее всего, определённый костяк навсегда вошёл в список лучших сериалов. А такие проекты — хайповые, интересные, хорошие, но не вечные, скажем так, — туда не заходят. Евгений Баженов Кинокритик, блогер BadComedian

Сычёв, в свою очередь, полностью согласился с первым местом «Во все тяжкие» в представленном рейтинге. По его мнению, именно этот проект изменил представление зрителей и индустрии о возможностях большого сериала. До Breaking Bad, отметил критик, уже существовали масштабные художественные телевизионные проекты — «Твин Пикс» Дэвида Линча, «Королевство» Ларса фон Триера, «Берлин, Александерплац» Райнера Вернера Фассбиндера, «Людвиг» Лукино Висконти и «Фанни и Александр» Ингмара Бергмана. Однако такие работы, по его словам, были самостоятельными явлениями, опыт которых трудно превратить в работающую индустриальную модель.

Breaking Bad, считает Сычёв, доказал, что и внутри большой индустриальной машины можно создать самостоятельное художественное высказывание. Критик сравнил его структуру с романом, в котором большая история последовательно развивается по главам, причём найденные авторами принципы повествования оказались применимы и к другим проектам.

«В какой-то степени мне кажется, что все крупные сериалы последующих лет вышли из Breaking Bad. Они в чём-то с ним полемизировали, в чём-то повторяли, но тем не менее это сериал принципиально важный. В то время как, допустим, «Чернобыль», при всём уважении, сериал совсем не принципиально важный, хотя и очень милый», — заявил Сычёв.

Важным для развития телевидения критик считает и «Игру престолов», поэтому её присутствие в первой десятке рейтинга он назвал закономерным. Положение остальных проектов, среди которых «Белый лотос», «Больница Никербокер» и «Мандалорец», Сычёв считает уже вопросом личного вкуса: по его мнению, основное внимание в подобных рейтингах всё равно приковано к победителю.

Всё равно в списке может быть хоть 100 сериалов, но все смотрят на первое место. И в том, что Breaking Bad на вершине, мне кажется, есть какая-то серьёзная историческая справедливость Сергей Сычёв Кинокритик

Вторую строчку собеседник Life.ru отдал бы «Мандалорцу», поскольку, по его оценке, сериал сумел фактически возродить вселенную «Звёздных войн» после неудачного для неё периода при Disney.

Третьим в рейтинге критика стал бы «Ванда/Вижн». Сычёв считает этот проект примером того, как внутри коммерческой вселенной Marvel удалось создать авторское произведение с элементами артхауса и при этом сохранить интерес массовой аудитории. По его мнению, сериал нашёл удачный баланс, понравился зрителям и помог сформировать аудиторию и имидж Disney+. Критик добавил, что впоследствии компания не стала последовательно развивать это направление и теперь выпускает мало действительно авторского контента.

Среди российских сериалов Сычёв поставил бы на первое место «Пингвинов моей мамы». Он назвал проект одним из важнейших отечественных сериалов и лучшей российской работой нынешнего десятилетия, добавив, что, по его мнению, она превосходит и проекты предыдущего десятилетия.

В голосовании NYT участвовали Элизабет Мосс, Адам Скотт, Брайан Крэнстон, Роуз Бирн, Колман Доминго и Джейсон Бейтман. Свои варианты также предложили шоураннеры Дэймон Линделоф, Лена Данэм, Лена Уэйт и Ноа Хоули. В подборку включали проекты, вышедшие начиная с 1 января 2000 года.