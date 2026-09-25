The New York Times собрала 100 лучших сериалов XXI века: Какие проекты попали в топ
The New York Times составила список 100 лучших сериалов XXI века
The New York Times составила список из 100 лучших сериалов XXI века. Рейтинг сформировали по результатам опроса более 500 актёров, шоураннеров и других известных представителей телевизионной индустрии.
В голосовании участвовали Элизабет Мосс, Адам Скотт, Брайан Крэнстон, Роуз Бирн, Колман Доминго и Джейсон Бейтман. Свои варианты также предложили шоураннеры Дэймон Линделоф, Лена Данэм, Лена Уэйт и Ноа Хоули. В подборку включали проекты, вышедшие начиная с 1 января 2000 года.
Первое место занял сериал «Во все тяжкие», следом расположились «Прослушка», «Безумцы», «Наследники» и «Дрянь». В первую десятку также вошли «Игра престолов», «Вице-президент», «Студия 30», «Умерь свой энтузиазм» и «Атланта».
С 11-го по 25-е места расположились американский «Офис», «Задержка в развитии», «Девочки», «Огни ночной пятницы», «Клиент всегда мёртв», британский «Офис», «Американцы», «Я могу уничтожить тебя», «Чернобыль», «Корона», «Белый лотос», «Остаться в живых», «Возвращение», «Дэдвуд» и «Оставленные».
Далее в рейтинге идут «Чёрное зеркало», «Лучше звоните Солу», «Братья по оружию», «Ки и Пил», «Разделение», «Последний герой», «Андор», «Просветлённая», «Шиттс Крик», первый сезон «Настоящего детектива», «Питт», «Звёздный крейсер «Галактика», «Родина», «Хранители», «Переходный возраст», «Луи», «Хитрости», «Острые козырьки», «Конь БоДжек» и «Счастливая долина».
Места с 46-го по 60-е заняли «Брод Сити», «Твин Пикс: Возвращение», «Карточный домик», «Нормальные люди», «Парки и зоны отдыха», «В лучшем мире», «Аббатство Даунтон», «Очень странные дела», «Бюро», «Белая ворона», «Нейтан спешит на выручку», «Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном», «Шоу Шаппелла», «4лен» и «Пип шоу».
Во второй половине сотни оказались «Королевские гонки РуПола», «Медленные лошади», «Гуща событий», «Тайная кухня Энтони Бурдена», «Мейр из Исттауна», «Репетиция», «Рассказ служанки», «Озарк», «Энтони Бурден: Без предварительных заказов», «Щит», первый сезон «Грызни», «Игра в кальмара», «Барри», «Медведь» и «Тед Лассо».
Следом The New York Times разместила «Кто-то где-то», «Американскую семейку», «В Филадельфии всегда солнечно», «Хорошую жену», «Полезные советы от Джона Уилсона», «Ход королевы», «Всё к лучшему», «Правосудие», «Планету Земля», «Лучшего пекаря Британии», «Сёгуна», «Псов резервации», «Декстера», «Оленёнка» и «На дне».
Замыкают рейтинг «Катастрофа», «Однажды ночью», «Станция одиннадцать», «Дипломатка», «Доктор Хаус», «Остановись и гори», «Сообщество», «ОА», «Девочки Гилмор» и «Скандал».
Ранее Life.ru рассказывал о другом топ-100 сериалов, составленном уже по интересу российской аудитории. По итогам первого квартала 2026 года этот рейтинг возглавили «Очень странные дела», следом расположились «Ландыши» и «Первый отдел».
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