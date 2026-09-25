The New York Times собрала 100 лучших сериалов XXI века: Какие проекты попали в топ

The New York Times составила список из 100 лучших сериалов XXI века. Рейтинг сформировали по результатам опроса более 500 актёров, шоураннеров и других известных представителей телевизионной индустрии.

В голосовании участвовали Элизабет Мосс, Адам Скотт, Брайан Крэнстон, Роуз Бирн, Колман Доминго и Джейсон Бейтман. Свои варианты также предложили шоураннеры Дэймон Линделоф, Лена Данэм, Лена Уэйт и Ноа Хоули. В подборку включали проекты, вышедшие начиная с 1 января 2000 года.

Первое место занял сериал «Во все тяжкие», следом расположились «Прослушка», «Безумцы», «Наследники» и «Дрянь». В первую десятку также вошли «Игра престолов», «Вице-президент», «Студия 30», «Умерь свой энтузиазм» и «Атланта».

С 11-го по 25-е места расположились американский «Офис», «Задержка в развитии», «Девочки», «Огни ночной пятницы», «Клиент всегда мёртв», британский «Офис», «Американцы», «Я могу уничтожить тебя», «Чернобыль», «Корона», «Белый лотос», «Остаться в живых», «Возвращение», «Дэдвуд» и «Оставленные».

Далее в рейтинге идут «Чёрное зеркало», «Лучше звоните Солу», «Братья по оружию», «Ки и Пил», «Разделение», «Последний герой», «Андор», «Просветлённая», «Шиттс Крик», первый сезон «Настоящего детектива», «Питт», «Звёздный крейсер «Галактика», «Родина», «Хранители», «Переходный возраст», «Луи», «Хитрости», «Острые козырьки», «Конь БоДжек» и «Счастливая долина».

Места с 46-го по 60-е заняли «Брод Сити», «Твин Пикс: Возвращение», «Карточный домик», «Нормальные люди», «Парки и зоны отдыха», «В лучшем мире», «Аббатство Даунтон», «Очень странные дела», «Бюро», «Белая ворона», «Нейтан спешит на выручку», «Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном», «Шоу Шаппелла», «4лен» и «Пип шоу».

Во второй половине сотни оказались «Королевские гонки РуПола», «Медленные лошади», «Гуща событий», «Тайная кухня Энтони Бурдена», «Мейр из Исттауна», «Репетиция», «Рассказ служанки», «Озарк», «Энтони Бурден: Без предварительных заказов», «Щит», первый сезон «Грызни», «Игра в кальмара», «Барри», «Медведь» и «Тед Лассо».

Следом The New York Times разместила «Кто-то где-то», «Американскую семейку», «В Филадельфии всегда солнечно», «Хорошую жену», «Полезные советы от Джона Уилсона», «Ход королевы», «Всё к лучшему», «Правосудие», «Планету Земля», «Лучшего пекаря Британии», «Сёгуна», «Псов резервации», «Декстера», «Оленёнка» и «На дне».

Замыкают рейтинг «Катастрофа», «Однажды ночью», «Станция одиннадцать», «Дипломатка», «Доктор Хаус», «Остановись и гори», «Сообщество», «ОА», «Девочки Гилмор» и «Скандал».

Ранее Life.ru рассказывал о другом топ-100 сериалов, составленном уже по интересу российской аудитории. По итогам первого квартала 2026 года этот рейтинг возглавили «Очень странные дела», следом расположились «Ландыши» и «Первый отдел».