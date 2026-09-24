После такого кино хочется рожать: психолог составил топ для спасения демографии, и это не порно

Измены, разводы, бесконечные ссоры и родители, забывшие о собственных желаниях, — после некоторых фильмов заводить семью действительно расхочется. Но почему именно такие истории мы запоминаем, а любящих супругов словно не замечаем? Клинический психолог Станислав Самбурский предложил свой ответ на антидемографические рейтинги — подборку кино, в котором брак и дети не превращают жизнь в отбывание повинности. Вместе с экспертом Life.ru разбирается, у каких экранных семей хочется позаимствовать секрет счастья.

Почему плохие семьи в кино запоминаются лучше хороших

Семейные отношения в кино: почему ссоры и измены запоминаются лучше любви и заботы супругов? Фото © Кадр из фильма «Развод по-американски», режиссёр Пейтон Рид, сценаристы Джереми Гарелик, Джей Лавендер, Винс Вон

По словам Самбурского, неприятности гораздо легче привлекают наше внимание. Объясняя эту привычку, психолог предлагает представить далёкого предка: предупредить соплеменников о возможном хищнике для него было важнее, чем обратить их внимание на красивый закат. Даже ложная тревога казалась предпочтительнее пропущенной опасности.

Сегодня вместо крика о саблезубом тигре мы оставляем гневные отзывы. Хороший кофе воспринимаем как должное, а о холодном готовы немедленно рассказать всему интернету. По наблюдению эксперта, с экранными отношениями происходит похожая история: измена или скандал провоцируют обсуждение, тогда как спокойная семейная жизнь легко остаётся незамеченной.

Где-то развалился брак, кто-то изменил, семья показана неидеальной — всё, саблезубый тигр уже выпрыгнул из кустов, и племя орёт про опасность. Станислав Самбурский Клинический психолог

В противовес таким историям психолог выбрал фильмы и сериал, где людям хорошо вместе, хотя у каждого остаются собственные интересы, работа и характер. Это личная подборка эксперта: под «спасением демографии» здесь подразумевается привлекательный образ семьи, а не измеренный рост рождаемости после просмотра.

«Дети Дон Кихота»: почему в этой семье хочется оказаться самому

Фильм «Дети Дон Кихота»: почему советский фильм о многодетной семье возглавил подборку психолога? Фото © Кадр из фильма «Дети Дон Кихота», режиссёр Евгений Карелов, сценарист Нина Фомина

Первое место клинический психолог отдаёт советской комедии «Дети Дон Кихота» 1965 года. В центре истории супруги Бондаренко, оба врачи. Муж работает акушером-гинекологом, а жена пластическим хирургом. Дома их ждут трое сыновей, каждый со своими переживаниями, планами и представлениями о правильной жизни. Однако внезапно выясняется, что все дети у пары приёмные.

Но психологу фильм дорог не только этим неожиданным поворотом. Родители здесь не ходят с выражением вечной усталости и не выставляют детям счёт за принесённые жертвы. Они продолжают заниматься любимым делом. Сыновья при этом растут самостоятельными людьми: спорят, влюбляются, ошибаются и выбирают собственную дорогу. «Счастливая семья — это не люди, растворившиеся друг в друге, как слипшиеся в один ком ириски. Это несколько отдельных личностей, которым вместе лучше», — объясняет эксперт.

В этой семье можно быть разным и всё равно оставаться любимым. Именно такое родительство, по оценке Самбурского, выглядит привлекательным: детям дают опору, а взрослые сохраняют право на собственную жизнь.

«Бойфренд из будущего»: зачем менять прошлое, если дома и так хорошо

Здесь герой умеет буквально переписывать прошлое, но в конце выбирает не идеальную альтернативную жизнь, а свою собственную — с женой, детьми и обычной рутиной, от которой умеет получать удовольствие. Станислав Самбурский Клинический психолог

В фильме 2013 года главный герой Тим получает возможность возвращаться в прошлое. Казалось бы, с такой способностью можно выстроить идеальную судьбу и исправить любую неловкость. Но довольно быстро обнаруживается ограничение, которое невозможно обойти путешествием во времени: заставить другого человека полюбить тебя не получится.

Пытаясь добиться расположения Шарлотты, Тим меняет обстоятельства и выбирает другие моменты для признания. Взаимности это не приносит. По мнению Станислава Самбурского, этот эпизод важен, поскольку близость начинается там, где интерес есть у обоих, а бесконечный поиск «правильного подхода» сам по себе отношений не создаёт.

С появлением Мэри история меняется. У героев складывается семья, рождаются трое детей, появляются бытовые заботы. Однако всё это не выглядит наказанием за красивый роман. Постепенно обычный день с близкими становится для Тима ценнее возможности бесконечно переделывать свою биографию.

«Американская семейка»: можно ли ссориться и оставаться счастливой семьёй

Сериал «Американская семейка»: как герои сериала сохраняют близость, несмотря на ссоры и разницу характеров? Фото © Кадр из сериала «Американская семейка», режиссёры Гейл Манкусо, Стивен Левитан, Бет МакКарти-Миллер и др., сценаристы Пол Корригэн, Брэд Уолш, Стефен Ллойд и др.

В подборку попал и сериал «Американская семейка», выходивший в 2009–2020 годах. Его персонажи регулярно спорят, обижаются и испытывают терпение родственников. Здесь есть второй брак, дети от предыдущих отношений, разница в возрасте и культурные различия, короче говоря, поводов для недопонимания хватает.

Клинический психолог особенно выделяет отношения Глории и Джея. У Глории уже есть сын Манни, которому Джей становится отчимом, а затем у супругов рождается общий ребёнок. Постепенно Манни становится для Джея своим сыном, а отношения с близкими занимают важнейшее место в жизни успешного бизнесмена.

Тут показана хорошая семья, в которой могут быть скандалы, но это любящая семья, способная выдержать момент, когда все уже поорали. Станислав Самбурский Клинический психолог

При этом яркий характер Глории никуда не исчезает. Герои могут по-разному смотреть на вещи, отстаивать своё мнение и раздражать друг друга. Их привязанность проявляется в том, как они справляются с этими разногласиями и продолжают заботиться о семье. Такой взгляд снимает требование ежеминутно соответствовать безупречной картинке. В трактовке психолога ценность этой истории — в способности оставаться близкими даже после неудачного разговора, признавая самостоятельность друг друга.

«Мумия» и «Мумия возвращается»: есть ли жизнь после свадьбы и рождения ребёнка

Фильмы «Мумия» и «Мумия возвращается»: почему психолог включил приключенческие фильмы в семейную подборку? Фото © Кадр из фильма «Мумия возвращается», режиссёр Стивен Соммерс, сценарист Стивен Соммерс

Семейное счастье среди древних проклятий и воскресших мертвецов — неожиданная находка. Но именно фильмы «Мумия» 1999 года и «Мумия возвращается» 2001 года Самбурский предлагает посмотреть тем, кто боится, что после свадьбы всё интересное закончится.

В первой части Рик и Эвелин знакомятся, влюбляются и вместе выбираются из опасных передряг. Во второй они уже супруги и воспитывают сына Алекса. При этом оба сохраняют характер, увлечения и способность действовать. Авторы не отправляют Эвелин в тень мужа и не лишают Рика обаяния, как только он становится отцом.

У каждого есть собственные сильные стороны, а в трудный момент они могут рассчитывать друг на друга. Археология, приключения и спасение близких становятся частью общей истории, в которой важны оба супруга.

Главное, у Рика и Эвелин есть то, чего очень не хватает многим экранным семьям: после появления ребёнка они не перестают быть мужчиной и женщиной и не превращаются исключительно в маму и папу. Станислав Самбурский Клинический психолог

Повторять их приключения, конечно, необязательно. Привлекательна сама возможность сохранить интерес друг к другу после рождения ребёнка. Забота о сыне не отменяет того, что когда-то эти двое влюбились и по-прежнему хотят быть вместе.

«Семьянин»: что делать, если карьера удалась, а возвращаться не к кому

Фильм «Семьянин» с Николасом Кейджем: почему успешный бизнесмен начинает иначе смотреть на брак и детей? Фото © Кадр из фильма «Семьянин», режиссёр Бретт Ратнер, сценаристы Дэвид Даймонд, Дэвид Вайсман

У Джека, героя фильма «Семьянин» 2000 года, есть деньги, высокая должность и Ferrari. Он привык считать свою жизнь удавшейся, пока не получает возможность увидеть другой её вариант. Там его ждут работа поскромнее, минивэн, жена Кейт и двое детей. Поначалу перемены кажутся катастрофой. Джек хочет вернуть привычное положение, но постепенно привязывается к семье. Когда альтернативная реальность исчезает, прежние достижения уже не могут заменить ему отношения с Кейт.

Станислав Самбурский видит в этой истории знакомую по работе с клиентами проблему. Карьера даёт понятные ориентиры: должности, показатели, завершённые проекты. В отношениях привычные управленческие инструменты не помогают, и человек, уверенно руководящий большим коллективом, может теряться рядом с собственными близкими. «На работе он может управлять сотнями людей, а дома выясняется, что жене нельзя поставить KPI на любовь, ребёнку нельзя выписать квартальный план близости, а совещание по семейным ценностям почему-то вообще работает плохо», — объясняет эксперт.

По его мнению, фильм не обесценивает профессиональные успехи. Он показывает, насколько одиноко может стать человеку, если работа осталась единственным местом, где тот чувствует себя нужным и состоявшимся. Джеку приходится заново учиться близости, которая не возникает автоматически вместе с благополучием.

Делают ли экранные ссоры кино антисемейным?

Счастливая семья на экране: почему конфликты между супругами ещё не делают фильм антисемейным? Фото © Кадр из фильма «Дорога перемен», режиссёр Сэм Мендес, сценаристы Джастин Хэйс, Ричард Йейтс

Самбурский предлагает осторожнее относиться к попыткам записать любой фильм о семейном кризисе в противники семьи. Для сюжета необходим конфликт: ревность, расставание или тяжёлый разговор дают героям повод действовать. Спокойный вечер, в который все поужинали и договорились, гораздо сложнее превратить в захватывающее кино.

Поэтому значение имеет и то, что происходит после ссоры: готовы ли герои услышать друг друга, поддержать, исправить ошибку. В подборке психолога достаточно трудностей, но отношения дают людям то, ради чего хочется оставаться вместе. «А то саблезубого тигра мы заметили, а нормальную семью опять прошли мимо», — заключает Самбурский.

А какие экранные супруги вызывают у вас мысль «тоже так хочу»? Иногда пересмотр любимого сериала меняет отношение к его героям. Ранее Life.ru разобрал, какие поступки персонажей «Друзей» в реальной жизни могли бы разрушить даже крепкую компанию.