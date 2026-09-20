Врач назвала популярную обеденную привычку, которая убивает продуктивность

Просмотр соцсетей во время обеденного перерыва может усиливать ментальную усталость и мешать восстановлению перед второй половиной рабочего дня. Об этом «Абзацу» рассказала нейропсихолог Светлана Колобова.

По словам специалиста, во время скроллинга мозг продолжает обрабатывать поток информации и постоянно переключаться между публикациями. В результате вместо полноценной паузы человек получает дополнительную когнитивную нагрузку, а после обеда ему может быть сложнее сосредоточиться на задачах.

«Если это обеденный перерыв, который предназначен для восстановления ресурсов, то мы получаем ментальную усталость вместо отдыха», — объяснила Колобова. Она добавила, что постоянный выбор контента создаёт ощущение отдыха, хотя мозг продолжает активно работать.

Ещё одним минусом обеда со смартфоном эксперт назвала рассеивание внимания во время еды. По её словам, человек хуже концентрируется на вкусе и ощущении насыщения, когда параллельно читает ленту.

Кроме того, привычка проводить весь перерыв в телефоне сокращает время живого общения с коллегами. Колобова считает, что такой контакт может быть способом эмоционально переключиться, тогда как просмотр чужих публикаций в соцсетях у некоторых людей способен усиливать тревожность.

Если обед не даёт психологически оторваться от работы и информационного потока, во второй половине дня, по словам нейропсихолога, могут чаще появляться ошибки, снижаться концентрация и становиться труднее решать задачи, требующие творческого подхода.

Ранее Life.ru рассказывал, что бесконечный скроллинг даже во время отдыха может сохранять информационную нагрузку и мешать полноценному восстановлению. Психологи советовали не превращать свободное время в ещё один поток стимулов и оставлять мозгу возможность действительно переключиться.