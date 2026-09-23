«Сезонное переосмысление»: Почему сентябрь может подтолкнуть женщин к измене

Возвращение из отпусков и резкое погружение в привычный семейный быт в сентябре может обострить накопившееся недовольство отношениями и повысить риск романов на стороне. Об этом Life.ru рассказали семейный психолог Яна Катаева и сексолог, клинический психолог Анастасия Филиппова. При этом говорить о доказанном сентябрьском «пике измен» нельзя — специалисты описывают прежде всего психологический эффект возвращения к обычной жизни.

По словам Катаевой, после лета может происходить процесс, похожий на кризис после новогодних праздников. От отпуска люди нередко ждут близости, совместных поездок и возможности наконец провести время друг с другом. Но если эти ожидания не оправдываются, контраст способен только сильнее подчеркнуть проблемы в паре.

«Мечталось о тёплых семейных вечерах, путешествиях, в которых мы вместе счастливы. Но в реальности чувствовали ещё больше разочарования и одиночества», — объяснила собеседница Life.ru.

В такой ситуации, по её словам, неудовлетворённость эмоциональным и физическим контактом внутри пары может усилить желание искать их на стороне.

Филиппова называет происходящее в начале осени «сезонным переосмыслением». Летом привычный распорядок меняется: появляются отпуска, поездки, новые знакомства и больше свободного времени. А в сентябре возвращаются работа, школа, кружки детей, родительские чаты, покупки, врачи и домашние обязанности.

Особенно болезненным этот переход может быть для женщин, на которых приходится значительная часть семейной и эмоционально-бытовой нагрузки. По словам сексолога, летом женщина может снова ощутить себя не только матерью, супругой или сотрудницей, но человеком, которому уделяют внимание и который сам получает удовольствие от жизни.

После возвращения к обычному ритму возникает сравнение: насколько желанной и интересной женщина чувствовала себя в отпуске и насколько — дома. Причём дело необязательно заканчивается физической изменой. Иногда летнее знакомство или даже чужое внимание просто заставляет иначе посмотреть на отношения, в которых человек живёт много лет.

«Другой человек иногда становится лишь зеркалом состояния, которого женщине давно не хватает в собственной жизни», — отметила Филиппова.

Современные исследования действительно связывают женскую неверность с неудовлетворённостью отношениями, недостатком эмоциональной близости и внимания, ощущением нереализованных потребностей и появлением доступной альтернативы. В исследовании, опубликованном в 2026 году в Journal of Marital and Family Therapy, женщины, имевшие опыт измен, особенно часто рассказывали о нехватке любви, общения, признания и близости в основных отношениях. Однако авторы подчёркивают, что единственной универсальной причины измен не существует.

Поэтому сентябрь сам по себе не заставляет людей изменять. Он скорее способен сделать заметнее проблемы, которые прежде удавалось откладывать: эмоциональную дистанцию, хроническую усталость, нехватку внимания и разочарование в отношениях.