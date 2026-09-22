Осень грозит мужскому здоровью: Россиян накроет волна импотенции из-за холода и депрессии

Осень — не только время дождей и хандры, но и сезонный удар по мужскому здоровью. Врач-психотерапевт Станислав Цверков рассказал Life.ru, что холода, дефицит солнца и наступающая депрессия запускают в организме цепочку, из-за которой мужчины всё чаще сталкиваются с проблемами потенции.

«Осенью действительно обостряются проблемы с потенцией. Здесь можно выделить несколько факторов», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, осень — это всегда пора депрессивных состояний. Существуют различные формы депрессии, ассоциированные с нехваткой солнечного света и дефицитами микроэлементов, которые во время стрессового периода могут спровоцировать подобный механизм. Со стороны симпатической нервной системы также меняется сосудистый тонус. На фоне холода формируются астенические состояния, которые провоцируют данные нарушения, мужчины более подвержены такому состоянию.

«Также это действительно связано с приходом холодов и тем, что отопительный сезон ещё не начался. Включается иммунный механизм, потому что идёт повышенная активация организма на вирусы и инфекции, с которыми нужно справляться. Из-за эмоциональной нагрузки и множества внешних факторов организм перераспределяет приоритеты», — добавил врач.

Современные исследования показывают, что сейчас у людей активно наблюдается гипотиреоз. Щитовидная железа контролирует нашу активность и разгоняет все процессы в организме. В периоды холодов наличие гипотиреоза приводит к нарушению сосудистого механизма и замедлению работы всех органов.

В первую очередь я бы советовал обратить внимание на психологический статус человека. Есть исследования, показывающие, что некоторые виды депрессии лечат не антидепрессантами, а специальным белым светом. Это стимулирует человека, поднимает эмоциональный тонус, и, соответственно, романтические чувства тоже возрастают. Второй механизм — эндокринологический. На фоне дефицитов, особенно дефицита железа, развивается гипотиреоз, так как ферменты, активирующие процессы в организме, потребляют железо. Поэтому два основных фактора — это эмоциональный и эндокринологический. Станислав Цверков Врач-психотерапевт

Как понять, что пора к врачу

Нужно установить закономерность: имеется ли повторение подобной проблемы при смене сезонов. Если проблема заключается не в отношениях, а именно в физическом состоянии человека, требуется обратиться к специалисту. Важно отличить просто эмоциональные переживания, тревогу ожидания или стрессовое перевозбуждение от системных сбоев. Если отношения стабильны, но в них что-то меняется, значит, проблема в других органах и системах, которые требуют коррекции.

Ранее сексолог Александра Миллер объяснила, почему осенью из отношений пропадает секс. По её словам, сосуды сужаются, кровоток перераспределяется в пользу внутренних органов, поэтому человеку сложнее расслабиться. Женщины могут сильнее ощущать холод, а у мужчин дискомфорт способен мешать нормальной эрекции.