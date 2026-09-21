«Идея обходного пути»: Почему молодые мужчины верят в «феромон-максинг» перед свиданиями

Нежелание молодых мужчин мыться перед свиданием и их веру в «феромон-максинг» можно объяснить желанием идти по лёгкому пути в отношениях. Об этом 360.ru рассказал доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин.

«Во-первых, это психологические идеи обходного пути. Вместо сложной работы с уверенностью, страхами, что человеку могут отказать, предлагается простой секрет на уровне биологии», — сказал он.

По словам специалиста, следование такой идее снижает тревогу и даёт ощущение контроля: «Со мной всё хорошо, я нормальный, просто ещё не нашёл себя или правильный инструмент». На уровне психосоматики, добавил Сухинин, тело становится объектом постоянного контроля, а запах, гормоны и внешность человек воспринимает как параметры, которые можно настроить и тем самым решить проблему отношений.

Во-вторых, эксперт подчеркнул, что тренд особенно цепляет тех, кто считает себя неудачником в отношениях, поскольку здесь часто соединяются реальные трудности в общении и негативное представление о себе.

«Гораздо легче поверить в скрытый биологический фактор, чем рисковать снова и снова самооценкой в реальном взаимодействии с человеком», — подчеркнул эксперт.

Ранее Life.ru писал, что в сети набирает популярность «максимизация феромонов» — отказ от душа и дезодорантов перед свиданием. Врачи объяснили, что настоящие феромоны — это продукты обмена стероидных гормонов, а запах тела создают бактерии, поэтому несвежая кожа грозит инфекциями. Они советуют соблюдать гигиену.