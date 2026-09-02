Не феромоны, а вонь: Врачи единогласно развенчали новый тренд мужчин не мыться перед свиданием

В мире знакомств набирает популярность странная тенденция — «максимизация феромонов» (pheromone maxxing). По аналогии с популярным движением looksmaxxing (максимизация внешности), мужчины пытаются повысить свою сексуальную привлекательность за счёт увеличения уровня феромонов. Для этого они отказываются от душа, дезодорантов и парфюма перед первыми свиданиями. Что побеждает в таком случае — гигиена или «естественный» запах, Life.ru ответили дерматолог, косметолог Клиники Профессора Калинченко Светлана Ковалева и эндокринолог, профессор МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Инна Мисникова.

Светлана Ковалева предупреждает: то, что в интернете принято романтизировать под названием «феромоны», с точки зрения медицины имеет гораздо более прозаичную природу.

Феромоны или вонь?

Настоящие феромоны и копулины — это продукты метаболизма наших стероидных гормонов, которые действительно способны влиять на поведение партнёра и улавливаются специальным вомероназальным органом. Однако та самая «вонь», которую мы привыкли считать запахом тела, к феромонам отношения не имеет. Сам по себе пот не пахнет — запах возникает исключительно как продукт жизнедеятельности бактерий, которые обитают на коже и питаются потом. Именно эту «вонь» и регистрирует наш обычный обонятельный орган, и к магии феромонов она не имеет ни малейшего отношения. Светлана Ковалева Дерматолог, косметолог Клиники Профессора Калинченко

Поэтому прямой контакт с «несвежей» кожей партнёра — это не только вопрос эстетики, но и реальный риск передачи грибковых инфекций и стафилококковых поражений, особенно если у человека нарушен баланс собственной микробиоты. Поэтому для нездоровых людей врач фиксирует правило: сначала врач, потом секс. И да, дезодорант не является препятствием к заражению, поэтому полагаться на него в вопросах безопасности точно не стоит.

Сколько можно не мыться перед свиданием?

Инна Мисникова даёт чёткий ответ: вопрос гигиены должен быть основным — в конце концов, вряд ли человек, который будет вырабатывать естественный запах в ущерб гигиене, может кому-то понравиться.

На мой взгляд, мы всё-таки давно и далеко ушли от животных, которые действительно привлекают особей другого пола за счёт своего запаха. Правда, там это не только запах, но ещё иногда и особая окраска и другие способы. Гораздо важнее таких феромонных прокачек — то, как человек себя ведёт, его интеллектуальные способности, его позитивное отношение к жизни и к здоровью. Инна Мисникова Врач-эндокринолог, профессор МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Ковалева призывает соблюдать разумный баланс: перед встречей можно не мыться, но не дольше суток — это допустимый минимум. При этом мыться каждый день под душем без мыла — вполне нормально, а вот мыть складки тела с гелем или мылом — уже необходимо. Использование обычного дезодоранта (не 48- или 72-часового, а именно обычного) тоже приветствуется. А вот дезинфицировать кожу в целом не нужно — это скорее нарушает естественный защитный барьер, чем помогает.

Феромоны не работают?

И ещё один важный момент: при объятиях и тактильном контакте с кожи на кожу заразиться можно чем угодно, если у вас нет здоровой микробиоты. При коитусе риск также сохраняется, но опять же — при отсутствии эубиоза. Поэтому главный вывод прост: вся эта «феромонная романтика» работает исключительно для здоровых людей с нормальной микрофлорой. Для всех остальных путь один — убедитесь в здоровье тела и духа, а потом на свидание. Светлана Ковалева Дерматолог, косметолог Клиники Профессора Калинченко