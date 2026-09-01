Мужчины стали отказываться от мыла ради желания сразить девушек вонючими феромонами

В мире знакомств набирает популярность необычная и потенциально опасная тенденция — «максимизация феромонов» (pheromone maxxing). По аналогии с популярным движением looksmaxxing (максимизация внешности), мужчины пытаются повысить свою сексуальную привлекательность за счёт увеличения уровня феромонов. Для этого они отказываются от душа, дезодорантов и парфюма перед первыми свиданиями, сообщает Daily Mail.

Сторонники практики утверждают, что для противоположного пола нет ничего более опьяняющего, чем «естественный мускус» мужчины, поскольку он якобы содержит химические вещества, которые вызывают брачный отклик. Для максимального эффекта они рекомендуют:

Не принимать душ и не использовать дезодорант перед свиданием;

Надевать пропитанную потом рубашку;

В крайних случаях — даже пить собственную мочу.

Один из самых активных проповедников тренда в TikTok — американский блогер Демир Басджери. В своих видео он заявляет, что не моется «три дня» перед встречей с девушкой, в день свидания принимает ванну, а затем снова надевает «ту же самую рубашку», чтобы создать «эффект ореола феромонов».

Медики и эксперты в области сексуального здоровья категорически не согласны с этой практикой. По словам сексолога и эксперта компании Lovehoney Сары Мулиндвы, научного обоснования у «максимизации феромонов» нет.

«Феромоны хорошо изучены у многих животных, но мы так и не выявили человеческий половой феромон, который действовал бы как невидимый афродизиак и автоматически делал бы кого-то более сексуально привлекательным», — подчеркнула Мулиндва.

Она отметила, что сексуальное влечение «невероятно индивидуально» и зависит от множества факторов: внешности, характера, умения общаться, эмоциональной связи и личных предпочтений. По её мнению, отказ от гигиены не просто не поможет найти любовь, а скорее поставит крест на втором свидании.

Дерматологи и косметологи предупреждают: «максимизация феромонов» может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Сам по себе пот почти не имеет запаха — характерный «аромат» появляется при взаимодействии с бактериями, живущими на коже, особенно в подмышечных впадинах и паху.

«Это скорее вызовет сыпь, чем приведёт ко второму свиданию», — отметила Ана Каролина Гонсалвес, главный фармацевт онлайн-аптеки Pharmica.

По её словам, адепты тренда рискуют столкнуться с:

Фолликулитом — воспалением волосяных фолликулов, которое вызывает зудящие гнойничковые высыпания;

Тяжёлым акне и фурункулами;

Грибковыми инфекциями — микозом стоп, паховой эпидермофитией и стригущим лишаем, поскольку грибки прекрасно размножаются в тёплых и влажных местах.

Эстетист Шантель Кларк добавила, что к ней всё чаще стали обращаться молодые мужчины с жалобами на избыточную выработку кожного сала и обильные высыпания после того, как они «убедили себя, что отказ от ванны привлечёт женщин».

Ещё более экстремальная часть тренда — употребление собственной мочи — вызывает у экспертов особую тревогу. Сара Мулиндва заявила, что «активно отговаривает» от такой практики.

«Нет абсолютно никаких доказательств того, что питьё мочи увеличивает уровень феромонов или делает человека более сексуально привлекательным. Моча содержит концентрированные соли и отходы, которые почки уже отфильтровали из крови. Её употребление может привести к обезвоживанию и дополнительной нагрузке на почки, особенно при регулярном повторении», — предупредила эксперт.

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