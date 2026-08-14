Два заморских жениха за год: Бабушка из Красноярского края дважды влюбилась в мошенников

В Красноярском крае 69-летняя женщина за один год дважды поверила интернет-мошенникам, выдававшим себя за иностранных женихов. Оба случая описаны в сводке регионального главка МВД.

Пожилая жительница Енисейска перевела деньги мошеннику, который притворялся англичанином на сайте знакомств. Видео © Telegram / МВД 24

Первый роман по переписке завязался у пенсионерки из Енисейска в конце января. На сайте знакомств она начала общаться с мужчиной, представившимся главным инженером судна в Северном море. Незнакомец с фотографии выглядел респектабельным англичанином в возрасте и быстро признался в чувствах, пообещав приехать к возлюбленной.

Для спуска на берег в Норвегии ему якобы требовались деньги. Влюблённая женщина перевела 43 тысячи рублей, после чего у кавалера тут же возникли новые финансовые трудности. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

В июле пенсионерка вновь появилась в отделении по вопросам миграции. Женщина рассказала сотруднице полиции, что искренне влюбилась теперь уже в американца, и попросила помочь с оформлением гражданства для будущего супруга.

«У инспектора отделения по вопросам миграции закрались сомнения. Она спешно выехала к гражданке, которую, как выяснилось, на протяжении нескольких месяцев «обрабатывал» аферист. Сотрудница ОВД развеяла мошеннический дурман, убедила пенсионерку не переводить никакие деньги и провела с ней разъяснительную беседу, напомнив о мерах профилактики», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что кибермошенники продолжают активно использовать схему фальшивых свиданий, на которую приходится две трети жертв онлайн-знакомств. Как рассказали в компании F6, классический сценарий почти не меняется годами. Пользователь знакомится с девушкой на сайте или в сервисе знакомств, после чего она предлагает сходить в театр, заявляя, что уже купила билет и свободное место рядом исчезнет с минуты на минуту. Для покупки жертве присылают ссылку на якобы официальный сайт культурного учреждения, который на деле оказывается мошенническим.