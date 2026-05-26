Мошенники используют схему с фальшивыми свиданиями для обмана россиян

Мошенники, специализирующиеся на романтических онлайн-аферах, продолжают успешно использовать схему с фальшивыми свиданиями (FakeDate). Как сообщили РИА «Новости» в компании F6, два из трёх пострадавших от романтических знакомств через интернет попадают в сети злоумышленников именно через эту схему.

«Схема с фальшивыми свиданиями известна уже несколько лет, что не мешает киберпреступникам успешно её применять против пользователей», – сообщили эксперты.

Схема с годами почти не меняется. Пользователь знакомится с девушкой на сайте или в сервисе знакомств. Спустя несколько часов общения «девушка» предлагает сходить, например, в театр и говорит, что уже купила билет, а место рядом с ней ещё свободно, но его вот-вот выкупят. Для покупки билета присылает ссылку на «сайт театра», который на самом деле оказывается мошенническим.

Злоумышленники постоянно добавляют новые варианты мест для встречи. Теперь в их арсенале – квесты, цирковые представления и даже тир: мошенники предлагают на первом свидании пострелять из револьвера, пистолета-пулемёта и карабина.

За первые три месяца 2026 года мошенники из пяти команд, работающих по схеме FakeDate, похитили у российских пользователей 94 миллиона рублей. Средняя сумма списания составила 6,3 тысячи рублей.

«Мошеннические схемы со знакомствами уверенно держатся на плаву. Автоматизация и использование актуальных технологий снижает порог входа в киберпреступную деятельность. Также участники этих схем активно используют ИИ-инструменты от генерации фотографий до составления текстов», – отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.

Эксперты F6 предупреждают: нельзя переходить по незнакомым ссылкам от пользователей и оплачивать покупки на незнакомых сайтах.

«Проверяйте домены ресурсов, на которые собираетесь перейти или перешли. Если домен отличается от оригинального или кажется вам подозрительным, покиньте страницу. Приобретайте билеты только на проверенных ресурсах и приложениях», – добавили специалисты.

