Согрейте спальню: Сексолог раскрыла, почему осенью из отношений пропадает секс

Похолодание и начало отопительного сезона могут незаметно сказаться на интимной жизни пары, поскольку физический дискомфорт снижает желание и заставляет партнёров реже прикасаться друг к другу. Об этом Life.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

Каждую осень я наблюдаю одну и ту же картину. Как только включают отопление, или ещё не включили, но на улице уже холода, пары начинают жаловаться, что близости стало меньше. И дело тут не в том, что люди перестали любить друг друга. Сексолог Александра Миллер

В первую очередь Миллер обращает внимание на физиологическую реакцию организма на холод. Сосуды сужаются, кровоток перераспределяется в пользу внутренних органов, поэтому человеку сложнее расслабиться. Женщины могут сильнее ощущать холод, а у мужчин дискомфорт способен мешать нормальной эрекции, объяснила сексолог.

Не менее важен и психологический фактор. Когда человеку холодно, мозг в первую очередь реагирует на физический дискомфорт, а не на возможность близости. По словам Миллер, в таких условиях возбуждение может возникать сложнее даже при наличии желания быть рядом с партнёром.

Следом меняется и повседневный телесный контакт. Осенью люди чаще носят свитера, халаты и носки, кутаются в одеяла и в итоге меньше касаются друг друга. Между тем именно обычные прикосновения — взять партнёра за руку, обнять, прижаться на диване — сексолог называет одним из важных факторов поддержания желания.

Поэтому первым практическим шагом Миллер советует сделать спальню по-настоящему комфортной и тёплой. По её мнению, некоторым парам может быть комфортно при температуре около 20–23 градусов. Помочь также могут тёплое одеяло и подходящее постельное бельё. При этом универсальной температуры для интимной жизни не существует, поэтому ориентироваться стоит прежде всего на ощущения обоих партнёров.

После этого эксперт рекомендует вернуть в отношения прикосновения, которые ни к чему не обязывают. Это могут быть объятия перед выходом из дома, рука на спине во время просмотра фильма или несколько минут вместе перед сном. Важно, чтобы такой контакт не воспринимался как обязательное приглашение к сексу.

Следующий шаг — не ждать исключительно спонтанного желания. Осенью у людей может быть меньше сил из-за усталости и перестройки привычного ритма, поэтому Миллер предлагает заранее договариваться о времени друг для друга. Например, можно выбрать вечер без телефонов и других отвлекающих факторов, не ставя при этом обязательной целью секс.

Наконец, сексолог советует не превращать интимную жизнь в экзамен и не воспринимать отсутствие желания как признак проблем в отношениях. Если один из партнёров устал, важнее прямо сказать об этом и сохранить эмоциональную и телесную близость без давления.

«Холод не убивает близость. Близость убивает то, что мы перестаём друг друга трогать. Согрейте спальню, начните с простых прикосновений, договаривайтесь заранее и не давите на себя. Всё остальное подтянется», — заключила Миллер.

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