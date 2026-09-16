«Не обрабатывайте гениталии хлоргексидином»: Названы риски «слишком чистого» секса

Избыточная интимная гигиена может нарушить естественный защитный барьер организма, предупредила врач-дерматовенеролог высшей категории Ольга Журавлёва. По её словам, тёплой воды, мягкого средства без отдушек, подмывания до и после близости и чистого белья будет достаточно.

Пренебрежение базовой гигиеной повышает риски не из-за того, что партнёр «грязный», а из-за количественного фактора: чем больше чужих микроорганизмов одномоментно попадает на слизистые, тем выше шанс, что иммунная система не справится. Однако обратная крайность разрушает защитную липидную плёнку, освобождая нишу для условно-патогенной флоры.

«Не нужно мыться восемь раз в день. Не нужно обрабатывать гениталии хлоргексидином перед каждым контактом», — подчеркнула специалист в беседе с РИАМО.

При ослабленном барьере грибок Candida albicans начинает бесконтрольно размножаться и вызывает кандидоз, а вирус папилломы человека активируется в виде аногенитальных бородавок. Если же целостность кожи сохранена, а иммунитет в порядке, многие слабоагрессивные инфекции попросту отшелушиваются вместе с верхним слоем эпителия за 28–30 дней, отметила эксперт.

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