Москвичка едва не подавилась насмерть выбитым во время орального секса зубом

В Москве 30-летняя девушка перестала дышать после того, как во время орального секса ей выбили зуб, который попал в горло. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл вечером в среду, 9 сентября. Партнёры не рассчитали движения, в результате чего девушка лишилась зуба и подавилась им. Пострадавшая начала задыхаться, после чего мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие медики оценили её состояние как критическое и провели реанимационные мероприятия.

Дыхание девушки удалось восстановить. Ей рекомендовали пройти дополнительное обследование, чтобы исключить попадание фрагментов зуба в дыхательные пути.

Ранее гинеколог предупредила об опасности игр с едой во время секса. Всё дело в микрофлоре. Кожа, особенно в области паха и складок, содержит множество бактерий, которые при контакте с едой легко переносятся в рот или на слизистые, провоцируя кишечные расстройства и гинекологические воспаления.