Москвичка едва не подавилась насмерть выбитым во время орального секса зубом
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В Москве 30-летняя девушка перестала дышать после того, как во время орального секса ей выбили зуб, который попал в горло. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл вечером в среду, 9 сентября. Партнёры не рассчитали движения, в результате чего девушка лишилась зуба и подавилась им. Пострадавшая начала задыхаться, после чего мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие медики оценили её состояние как критическое и провели реанимационные мероприятия.
Дыхание девушки удалось восстановить. Ей рекомендовали пройти дополнительное обследование, чтобы исключить попадание фрагментов зуба в дыхательные пути.
Ранее гинеколог предупредила об опасности игр с едой во время секса. Всё дело в микрофлоре. Кожа, особенно в области паха и складок, содержит множество бактерий, которые при контакте с едой легко переносятся в рот или на слизистые, провоцируя кишечные расстройства и гинекологические воспаления.
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