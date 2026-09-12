Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 09:11

Москвичка едва не подавилась насмерть выбитым во время орального секса зубом

Обложка © freepik / magnific

Обложка © freepik / magnific

В Москве 30-летняя девушка перестала дышать после того, как во время орального секса ей выбили зуб, который попал в горло. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл вечером в среду, 9 сентября. Партнёры не рассчитали движения, в результате чего девушка лишилась зуба и подавилась им. Пострадавшая начала задыхаться, после чего мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие медики оценили её состояние как критическое и провели реанимационные мероприятия.

Дыхание девушки удалось восстановить. Ей рекомендовали пройти дополнительное обследование, чтобы исключить попадание фрагментов зуба в дыхательные пути.

Балерина из Новосибирска повредила яичник во время секса, но пошла на репетицию
Балерина из Новосибирска повредила яичник во время секса, но пошла на репетицию

Ранее гинеколог предупредила об опасности игр с едой во время секса. Всё дело в микрофлоре. Кожа, особенно в области паха и складок, содержит множество бактерий, которые при контакте с едой легко переносятся в рот или на слизистые, провоцируя кишечные расстройства и гинекологические воспаления.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar