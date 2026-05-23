Балерина из Новосибирска повредила яичник во время секса, но пошла на репетицию

В Новосибирске 24-летняя балерина была экстренно доставлена в больницу после разрыва яичника, произошедшего во время секса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сильная боль появилась вскоре после интимной близости, однако девушка решила не отменять репетицию. Вместо визита к врачам она приняла обезболивающее и отправилась на занятия. Позднее состояние резко ухудшилось: открылось внутреннее кровотечение, после чего потребовалась срочная помощь медиков.

Врачи диагностировали апоплексию яичника. Повреждение оказалось не самым тяжёлым — первой степени, поэтому кровотечение удалось быстро остановить без серьёзных последствий. Сейчас балерина восстанавливается под наблюдением специалистов. В течение нескольких недель ей запрещены тренировки, физические нагрузки и половые контакты.

