Прагматик, романтик, исследователь: Как меняется отношение мужчины к сексу после 40 лет

После 40 лет отношение мужчины к интимной жизни может заметно измениться: на первый план постепенно выходят не количество сексуальных контактов и стремление произвести впечатление, а собственные ощущения и близость с партнёршей. Об этом Life.ru рассказала управляющий партнёр сети магазинов для взрослых «Он и Она» Елизавета Морозова.

Интимная близость в 20 и после 40 для мужчины — это принципиально разные вещи. Многие ошибочно считают, что сексуальные перемены мужчины связаны только с тестостероном. Действительно, после 30 лет он падает примерно на 1% в год, но если бы желание напрямую зависело от уровня гормона, мужчины к 50 годам полностью теряли бы к сексу интерес, а они не теряют — меняется лишь его качество. Елизавета Морозова Управляющий партнёр сети магазинов для взрослых «Он и Она»

В юности мужчина часто не понимает, чего именно хочет от секса. По словам эксперта, им движут азарт, желание самоутвердиться, доказать себе и партнёрше мужскую состоятельность. С годами эта острота уходит, и мужчина перестаёт гнаться за количеством побед, начиная ценить качество интимной близости. Разумеется, у каждого это проявляется по-своему, но суть одна.

Секс с возрастом перестаёт быть проверкой на прочность. К зрелому мужчине приходит понимание своих настоящих потребностей, желание что-то доказывать отступает, мужчина наконец-то может расслабиться и быть собой. Это, по словам Морозовой, один из важных этапов в интимной жизни мужчины.

Что мужчины начинают ценить в сексе с возрастом

«Разговаривая с мужчинами об их желаниях во время консультаций, мы не раз замечали, что в начале интимной жизни у многих преобладает естественное любопытство, интерес попробовать что-то новое, поэкспериментировать. Затем фокус смещается на внимание к деталям, а точнее на то, как сделать секс более насыщенным. Мужчина после 40 лет и прагматик, и романтик, и исследователь», — сказала эксперт.

По её словам, запросы мужчины с возрастом становятся точнее, меняется отношение и к секс-игрушкам — осознанный мужчина видит в них способ разнообразить сексуальную жизнь и укрепить близость с партнёршей. Мужчина также начинает рассматривать товары для взрослых не как конкурентов, а как аксессуары для интимного благополучия, подчеркивающие его зрелую позицию.

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О себе: Что я на самом деле получаю от секса?

Чего мне не хватает в интимной жизни? О партнёрше: Что я могу сделать, чтобы ей было со мной ещё лучше?

Что нового мы могли бы попробовать вместе?

Морозова отметила, что осознанность встречается и у молодых мужчин — дело не только в возрасте, но после 40 лет подобный подход к сексу становится заметно более распространённым.

«В конце концов, с возрастом мужчина приходит к очень простой мысли: хороший секс перестаёт быть достижением, которым нужно хвастаться. Уже не так важно, насколько впечатляюще выглядит ваша интимная жизнь, ведь гораздо важнее то, насколько вам самому хорошо в ней», — заключила она.

Ранее Life.ru писал, как житель Уфы решил заняться здоровьем, доверившись советам нейросети. Мужчина узнал, что массаж полезен для профилактики рака простаты, и купил агрегат в секс-шопе. Дома, оставшись один, он начал процедуру по инструкциям «виртуального доктора». Однако эксперимент обернулся неудачей: устройство оказалось слишком большим и проникло глубже, чем нужно. Извлечь его самостоятельно не получилось, поэтому пришлось вызывать бригаду медиков.