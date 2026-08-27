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27 августа, 08:19

Уфимец всунул в задний проход огромный дилдо по совету ChatGPT и провёл незабываемую ночь в больнице

Врачи Уфы извлекли секс-игрушку из пациента, начитавшегося чат-ботов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Житель Уфы решил заняться здоровьем, доверившись советам нейросети. Мужчина прочитал в чат-боте, что для профилактики онкологических заболеваний простаты полезен массаж, и отправился за девайсом в секс-шоп. Оставшись дома в одиночестве, он приступил к процедуре, следуя инструкциям «виртуального доктора». Детали узнал Mash.

  • Уфимец всунул в задний проход огромный дилдо по совету ChatGPT и провел незабываемую ночь в больнице. Фото © Telegram / Mash
    Уфимец всунул в задний проход огромный дилдо по совету ChatGPT и провел незабываемую ночь в больнице. Фото © Telegram / Mash

Уфимец всунул в задний проход огромный дилдо по совету ChatGPT и провел незабываемую ночь в больнице. Фото © Telegram / Mash

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Эксперимент пошел не по плану: резиновое изделие, которое горожанин выбрал в магазине, оказалось слишком большим и проникло глубже, чем требовалось. Извлечь инородный предмет самостоятельно у владельца не вышло.

В итоге пациент экстренно обратился к профессионалам. Прибывшим на вызов медикам пришлось оперативно решать деликатную проблему. Уфимец оправдывался тем, что просто забыл надеть специальный ограничитель, о котором его не предупредил искусственный интеллект.

Врачи в ходе спасательной операции дали мужчине ироничный совет на будущее: если он планирует продолжать сомнительные оздоровительные практики, лучше привязывать такие агрегаты веревкой. Сейчас здоровью горожанина ничего не угрожает.

В Уфе друг «угостил» приятеля «Краковской» колбасой, но она оказалась в анусе
В Уфе друг «угостил» приятеля «Краковской» колбасой, но она оказалась в анусе

Уфа часто фигурирует в сводках о подобных случаях: ранее местные врачи извлекали туалетный ёршик, гранёный стакан и надкушенный огурец. Также, житель Уфы попал в больницу после неудачного секс-эксперимента: врачи обнаружили в его заднем проходе два инородных предмета — шахматные фигуры слона и ферзя. Один из них застрял в поперечном положении, что осложнило ситуацию.

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Оксана Попова
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