В Уфе друг «угостил» приятеля «Краковской» колбасой, но она оказалась в анусе

В Уфе медики извлекли из прямой кишки местного жителя палку краковской колбасы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мясной деликатес в качестве шутки засунул другу приятель во время тусовки. Наутро мужчина проснулся с болями в животе и вызвал скорую. Прибывшие врачи долго не могли понять причину недомогания, пока пациент не признался, что внутри него находится варёно-копчёный продукт. Инородное тело успешно извлекли и утилизировали.

Уфа часто фигурирует в сводках о подобных случаях: ранее местные врачи извлекали туалетный ёршик, гранёный стакан и надкушенный огурец. Также, житель Уфы попал в больницу после неудачного секс-эксперимента: врачи обнаружили в его заднем проходе два инородных предмета — шахматные фигуры слона и ферзя. Один из них застрял в поперечном положении, что осложнило ситуацию.