«Эмми» раздали главным сериалам года: Кто забрал статуэтки и сорвал овации

78-я церемония премии «Эмми» определила лучших в телевизионных номинациях. Главные награды за драму и комедию достались сериалам «Больница Питт» и «Бухта вдов».

Главную драматическую статуэтку забрала «Больница Питт» — проект HBO Max о буднях сотрудников скорой помощи. В финальной гонке сериал обошёл «Дипломата», «Позолоченный век», «Рыцаря семи королевств», «Рай», «Одну из многих», «Медленных лошадей» и «Друзей и соседей». Без наград команда проекта тоже не осталась. «Больница Питт» получила премии за лучший кастинг и грим.

В комедийной категории победила «Бухта вдов». Сериал объединяет элементы хоррора, чёрного юмора и драмы и по итогам вечера стал самым результативным проектом — на его счету восемь статуэток. Второстепенные персонажи также принесли проекту две статуэтки — их забрали Стивен Рут и Кейт О'Флинн. Отдельная награда досталась «Южному парку». Мультсериал, который выходит с 1997 года, признали лучшим анимационным проектом.

Церемония прошла в театре Peacock в центре Лос-Анджелеса и транслировалась телеканалом NBC. Ведущей впервые стала Маришка Харгитей — трёхкратная обладательница «Эмми». Она стала первой женщиной, которая провела церемонию за последние 15 лет.

Ранее сообщалось, что исторический результат показал Мэттью Рис на нынешней церемонии «Эмми». Актёр стал первым в истории премии, кому удалось за один вечер получить две награды за главные роли. Первую статуэтку Рис забрал в комедийной категории. Его признали лучшим актёром за образ Тома Лофтиса в сериале «Бухта вдов».