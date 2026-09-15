Ноа Уайли получил премию «Эмми» за роль в сериале «Больница Питт»

Ноа Уайли забрал вторую подряд премию «Эмми» за главную мужскую роль в драматическом сериале. Жюри вновь отметило его работу в «Больнице Питт» от HBO. Трансляция церемонии ведётся на YouTube-канале Television Academy.

На этот раз его соперниками были Стерлинг К. Браун («Рай»), Гари Олдман («Медленные лошади»), Марк Руффало («Задание») и Руфус Сьюэлл («Дипломатка»). Уайли вновь оказался выше каждого из них по итогам голосования.

В женской главной номинации «Эмми» досталась Рэй Сихорн. Актриса получила статуэтку за образ писательницы Кэрол Стурки в сериале Apple «Одна из многих». «Задание» отметилось и в категории актёров второго плана: Том Пелфри стал её победителем. Среди актрис награда ушла Эллисон Дженни, сыгравшей в «Дипломатке».

Тем временем франшиза «Сумерки» стала одним из самых прибыльных проектов в истории кино и литературы. Производство пяти фильмов обошлось примерно в $401 млн, ещё около $270 млн создатели потратили на продвижение проекта. При этом кассовые сборы картин достигли $3,4 млрд. Дополнительный доход принесли продажи физических носителей. DVD и Blu-ray с фильмами серии заработали около $1 млрд. После завершения основной киноистории франшиза не исчезла с рынка. Lionsgate продолжает получать прибыль от «Сумерек» за счёт лицензирования и продажи прав стриминговым платформам и телеканалам.