От подростковой драмы до империи: «Сумерки» стали одним из самых прибыльных проектов кино и литературы

Франшиза «Сумерки» стала одним из самых прибыльных проектов в истории кино и литературы. Серия фильмов, основанная на романах Стефани Майер, превратилась в многомиллиардный бизнес. Об этом пишет РБК.

Первую часть саги выпустила в 2008 году независимая тогда студия Summit Entertainment. Успех картины оказался настолько большим, что спустя несколько лет компанию приобрела киностудия Lionsgate за $412 млн.

Производство пяти фильмов обошлось примерно в $401 млн, ещё около $270 млн создатели потратили на продвижение проекта. При этом кассовые сборы картин достигли $3,4 млрд. Дополнительный доход принесли продажи физических носителей. DVD и Blu-ray с фильмами серии заработали около $1 млрд.

После завершения основной киноистории франшиза не исчезла с рынка. Lionsgate продолжает получать прибыль от «Сумерек» за счёт лицензирования и продажи прав стриминговым платформам и телеканалам. История Беллы Свон и Эдварда Каллена, начавшаяся как подростковая романтическая сага, спустя годы остаётся одним из самых узнаваемых брендов в индустрии развлечений.

Франшиза «Сумерки» спустя годы после выхода первой части продолжает влиять на поклонников по всему миру. Образ Беллы Свон, главной героини истории в исполнении Кристен Стюарт, настолько полюбился некоторым фанатам, что некоторые пытаются повторить её внешность. Ранее Life.ru писал о москвичке, которая пришла в клинику пластической хирургии с просьбой превратить её в героиню фильма.