«Красотка», «Сумерки» и слёзы: Стало известно, какие фильмы мужчины смотрят втайне от всех
Каждый четвёртый мужчина тайно любит романтические фильмы
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Не менее четверти мужчин в отношениях признались, что втайне любят смотреть романтические фильмы, а половина не стала бы рассказывать об этом друзьям. Такие результаты показал опрос 2 тысяч мужчин, проведённый Netflix, сообщает Daily Mail.
Главным романтическим фаворитом среди участников оказалась «Красотка». В список «тайных удовольствий» также вошли все пять частей «Сумерек», «Мамма MIA!», «Дрянные девчонки» и «Мисс Конгениальность».
Мужчины называли и другую классику жанра — «Неспящие в Сиэтле», «Когда Гарри встретил Салли», «Дьявол носит Prada», «Мулен Руж» и «Блондинку в законе». Каждый десятый участник признался, что плачет во время просмотра фильмов.
Для многих совместный киносеанс оказался ещё и способом провести время с партнёршей. Десять процентов мужчин рассказали, что во время таких вечеров могут вместе с ней делать маски для лица или педикюр.
В среднем британские пары смотрят вместе четыре фильма в неделю. По данным опроса, 90% респондентов считают, что такой досуг укрепляет отношения. Среди привычных ритуалов они называли объятия, держание за руки, массаж ног и совместные перекусы.
Netflix заказал исследование к появлению всех пяти фильмов саги «Сумерки» на британской версии сервиса 11 сентября.
Ранее Life.ru рассказывал, что домашний просмотр становится всё выгоднее похода в кино: месячная подписка на российский онлайн-кинотеатр в среднем стоит 300–400 рублей, тогда как средний билет приблизился к 427 рублям.
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