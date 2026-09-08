«Красотка», «Сумерки» и слёзы: Стало известно, какие фильмы мужчины смотрят втайне от всех

Не менее четверти мужчин в отношениях признались, что втайне любят смотреть романтические фильмы, а половина не стала бы рассказывать об этом друзьям. Такие результаты показал опрос 2 тысяч мужчин, проведённый Netflix, сообщает Daily Mail.

Главным романтическим фаворитом среди участников оказалась «Красотка». В список «тайных удовольствий» также вошли все пять частей «Сумерек», «Мамма MIA!», «Дрянные девчонки» и «Мисс Конгениальность».

Мужчины называли и другую классику жанра — «Неспящие в Сиэтле», «Когда Гарри встретил Салли», «Дьявол носит Prada», «Мулен Руж» и «Блондинку в законе». Каждый десятый участник признался, что плачет во время просмотра фильмов.

Для многих совместный киносеанс оказался ещё и способом провести время с партнёршей. Десять процентов мужчин рассказали, что во время таких вечеров могут вместе с ней делать маски для лица или педикюр.

В среднем британские пары смотрят вместе четыре фильма в неделю. По данным опроса, 90% респондентов считают, что такой досуг укрепляет отношения. Среди привычных ритуалов они называли объятия, держание за руки, массаж ног и совместные перекусы.

Netflix заказал исследование к появлению всех пяти фильмов саги «Сумерки» на британской версии сервиса 11 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал, что домашний просмотр становится всё выгоднее похода в кино: месячная подписка на российский онлайн-кинотеатр в среднем стоит 300–400 рублей, тогда как средний билет приблизился к 427 рублям.